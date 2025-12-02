Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fiestas laborales

Calendario laboral de Santa Coloma de Gramenet de 2026 (con todos los festivos)

Calendario laboral de España 2026

Calendario laboral de Catalunya 2026

Calendario laboral de Barcelona 2026

Calendario laboral Santa Coloma de Gramenet 2026

Calendario laboral Santa Coloma de Gramenet 2026 / ZOWY VOETEN

Valerio Seoane

Santa Coloma de Gramenet
El calendario laboral del año 2026 en Santa Coloma de Gramenet tiene 15 días festivos que se reparten en días festivos de carácter nacional, autonómicos y locales.

En total hay 9 días de ámbito estatal que se celebran en todo el territorio al mismo tiempo: ocho festivos no sustituibles más el Día de Reyes, que todas las comunidades autónomas han decidido mantener; y otros tres que podrán designar estas últimas. Por último, se añaden otros 2 días de carácter local que elige cada ayuntamiento.

En 2026, cada comunidad autónoma agregará un día extra, a elegir entre el 17 de abril, el 21 de abril, el 24 de junio y el 26 de diciembre, que tendrá el carácter de recuperable.

Festivos en Santa Coloma de Gramenet en 2026

Esta es la lista completa de festivos en Santa Coloma de Gramenet en el 2026:

1 de enero, jueves: Año Nuevo

6 de enero, martes: Día de Reyes

3 de abril, viernes: Viernes Santo

6 de abril, lunes: Lunes de Pascua

1 de mayo, viernes: Día del Trabajo

25 de mayo, lunes: Segunda Pascua

24 de junio, miércoles: Sant Joan

15 de agosto, sábado: La Asunción

11 de septiembre, viernes: La Diada

24 septiembre, jueves: La Mercè

12 de octubre, lunes: Día de la Hispanidad

8 de diciembre, martes: La Inmaculada Concepción

25 de diciembre, viernes: Navidad

26 de diciembre, sábado: Sant Esteve

