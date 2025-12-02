Calendario laboral de Mataró de 2026 (con todos los festivos)

El calendario laboral del año 2026 en Mataró tiene 15 días festivos que se reparten en días festivos de carácter nacional, autonómicos y locales.

En total hay 9 días de ámbito estatal que se celebran en todo el territorio al mismo tiempo: ocho festivos no sustituibles más el Día de Reyes, que todas las comunidades autónomas han decidido mantener; y otros tres que podrán designar estas últimas. Por último, se añaden otros 2 días de carácter local que elige cada ayuntamiento.

En 2026, cada comunidad autónoma agregará un día extra, a elegir entre el 17 de abril, el 21 de abril, el 24 de junio y el 26 de diciembre, que tendrá el carácter de recuperable.

Festivos en Mataró en 2026

Esta es la lista completa de festivos en Mataró en el 2026:

1 de enero, jueves : Año Nuevo

: Año Nuevo 6 de enero, martes : Día de Reyes

: Día de Reyes 3 de abril, viernes : Viernes Santo

: Viernes Santo 6 de abril, lunes : Lunes de Pascua

: Lunes de Pascua 1 de mayo, viernes : Día del Trabajo

: Día del Trabajo 25 de mayo, lunes : Fira de Mataró

: Fira de Mataró 24 de junio, miércoles : Sant Joan

: Sant Joan 27 de julio, lunes : Les Santes

: Les Santes 15 de agosto, sábado : La Asunción

: La Asunción 11 de septiembre, viernes : La Diada

: La Diada 12 de octubre, lunes : Día de la Hispanidad

: Día de la Hispanidad 8 de diciembre, martes : La Inmaculada Concepción

: La Inmaculada Concepción 25 de diciembre, viernes : Navidad

: Navidad 26 de diciembre, sábado: Sant Esteve

Consulta también el calendario laboral de Mataró de 2025