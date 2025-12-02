Fiestas laborales
Calendario laboral de Mataró de 2026 (con todos los festivos)
Calendario laboral de España 2026
Calendario laboral de Catalunya 2026
Calendario laboral de Barcelona 2026
El calendario laboral del año 2026 en Mataró tiene 15 días festivos que se reparten en días festivos de carácter nacional, autonómicos y locales.
En total hay 9 días de ámbito estatal que se celebran en todo el territorio al mismo tiempo: ocho festivos no sustituibles más el Día de Reyes, que todas las comunidades autónomas han decidido mantener; y otros tres que podrán designar estas últimas. Por último, se añaden otros 2 días de carácter local que elige cada ayuntamiento.
En 2026, cada comunidad autónoma agregará un día extra, a elegir entre el 17 de abril, el 21 de abril, el 24 de junio y el 26 de diciembre, que tendrá el carácter de recuperable.
Festivos en Mataró en 2026
Esta es la lista completa de festivos en Mataró en el 2026:
- 1 de enero, jueves: Año Nuevo
- 6 de enero, martes: Día de Reyes
- 3 de abril, viernes: Viernes Santo
- 6 de abril, lunes: Lunes de Pascua
- 1 de mayo, viernes: Día del Trabajo
- 25 de mayo, lunes: Fira de Mataró
- 24 de junio, miércoles: Sant Joan
- 27 de julio, lunes: Les Santes
- 15 de agosto, sábado: La Asunción
- 11 de septiembre, viernes: La Diada
- 12 de octubre, lunes: Día de la Hispanidad
- 8 de diciembre, martes: La Inmaculada Concepción
- 25 de diciembre, viernes: Navidad
- 26 de diciembre, sábado: Sant Esteve
Consulta también el calendario laboral de Mataró de 2025
- Sigifredo Ledesma invirtió en un negocio de aceitunas: “Yo pensaba que con mil olivos podía vivir”
- La presión por las notas dispara ya la ansiedad en 2º de bachillerato: 'Quiero acabar la 'sele' y no volver a abrir un libro en mi vida
- La albañilería se queda sin relevo generacional pese al aumento de sueldos: 'Para encontrar un especialista hay que pagarle 2.500 euros
- Todo es mentira' desvela la imagen del resevervado de Mazón en El Ventorro y Risto señala a Vilaplana: 'Pone en entredicho su versión
- Sabadell y Terrassa empezarán a multar por las ZBE a partir del lunes 1 de diciembre tras una fase sin sanciones
- Vivir en Can 70, la primera cooperativa sénior en Barcelona: 'No quiero ir a una residencia ni que me cuide mi hija
- Daniel Bjarnason, director de la London Symphony Orchestra en 'Lux', sobre Rosalía: 'Tiene capacidad para crear nuevos mundos
- Una avería en la red de distribución de agua de Barcelona deja sin suministro a vecinos de Sant Martí