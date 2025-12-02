Calendario laboral de Madrid del 2026 (con todos los festivos)

El calendario laboral del año 2026 en Madrid tiene 15 días festivos que se reparten en días festivos de carácter nacional, autonómicos y locales.

En total hay 9 días de ámbito estatal que se celebran en todo el territorio al mismo tiempo: ocho festivos no sustituibles más el Día de Reyes, que todas las comunidades autónomas han decidido mantener; y otros tres que podrán designar estas últimas. Por último, se añaden otros 2 días de carácter local que elige cada ayuntamiento.

En 2026, cada comunidad autónoma agregará un día extra, a elegir entre el 17 de abril, el 21 de abril, el 24 de junio y el 26 de diciembre, que tendrá el carácter de recuperable.

Festivos en Madrid en 2026

Esta es la lista completa de festivos en Madrid en el 2026:

1 de enero (jueves) : Año Nuevo

: Año Nuevo 6 de enero (martes) : Día de Reyes

: Día de Reyes 1 de mayo (viernes) : Día del Trabajo

: Día del Trabajo 2 de mayo (sábado) : Fiesta de la Comunidad de Madrid

: Fiesta de la Comunidad de Madrid 15 de mayo (viernes) : San Isidro

: San Isidro 15 de agosto (sábado) : Asunción de la Virgen

: Asunción de la Virgen 12 de octubre (lunes) : Día de la Hispanidad

: Día de la Hispanidad 2 de noviembre (lunes) : Día siguiente a Todos los Santos

: Día siguiente a Todos los Santos 9 de noviembre (lunes) : La Almudena

: La Almudena 7 de diciembre (lunes) : Día siguiente al Día de la Constitución

: Día siguiente al Día de la Constitución 8 de diciembre (martes) : La Inmaculada Concepción

: La Inmaculada Concepción 25 de diciembre (viernes): Navidad

