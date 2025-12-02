Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Calendario laboral de L'Hospitalet de Llobregat de 2026 (con todos los festivos)

Calendario laboral de España 2026

Calendario laboral de Catalunya 2026

Calendario laboral L'Hospitalet de Llobregat 2026

Calendario laboral L'Hospitalet de Llobregat 2026 / Manu Mitru

Valerio Seoane

L'Hospitalet de Llobregat
El calendario laboral del año 2026 en L’Hospitalet de Llobregat tiene 15 días festivos que se reparten en días festivos de carácter nacional, autonómicos y locales.

En total hay 9 días de ámbito estatal que se celebran en todo el territorio al mismo tiempo: ocho festivos no sustituibles más el Día de Reyes, que todas las comunidades autónomas han decidido mantener; y otros tres que podrán designar estas últimas. Por último, se añaden otros 2 días de carácter local que elige cada ayuntamiento.

En 2026, cada comunidad autónoma agregará un día extra, a elegir entre el 17 de abril, el 21 de abril, el 24 de junio y el 26 de diciembre, que tendrá el carácter de recuperable.

Festivos en L’Hospitalet de Llobregat en 2026

Esta es la lista completa de festivos en L’Hospitalet de Llobregat en el 2026:

  • 1 de enero, jueves: Año Nuevo
  • 6 de enero, martes: Día de Reyes
  • 3 de abril, viernes: Viernes Santo
  • 6 de abril, lunes: Lunes de Pascua
  • 1 de mayo, viernes: Día del Trabajo
  • 25 mayo, lunes: Segunda Pascua
  • 24 de junio, miércoles: Sant Joan
  • 15 de agosto, sábado: La Asunción
  • 11 de septiembre, viernes: La Diada
  • 24 septiembre, jueves: La Mercè
  • 12 de octubre, lunes: Día de la Hispanidad
  • 8 de diciembre, martes: La Inmaculada Concepción
  • 25 de diciembre, viernes: Navidad
  • 26 de diciembre, sábado: Sant Esteve

Consulta el calendario laboral 2025 de L'Hospitalet de Llobregat

