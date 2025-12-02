Vuelve el café de grano en casa: por qué cada vez más consumidores lo eligen

Si eres un habitual de las redes sociales, te habrás dado cuenta de que las cafeteras de grano vuelven a estar de moda. Tu ‘feed’ no para de mostrarte vídeos de gente preparándose un café de grano molido al instante; tus amigos ya se han comprado su nueva supercafetera... pero tú aún sigues preparándote el café con cápsulas.

La pregunta es, ¿la tendencia 'bean-to-cup' es real o solo es viral en las redes?

Mejores experiencias y más cómodas

Vayamos por partes. El 'bean-to-cup' (que podría traducirse como 'del grano a la taza') es una nueva tendencia que resalta el proceso completo del café. Desde su origen hasta la taza.

Su popularidad está en auge, porque los consumidores ahora buscan rutinas más auténticas y de alta calidad, pero con matices: quieren nuevas y mejores experiencias, pero sin salir de casa.

La realidad es que las supercafeteras te ofrecen un café más fresco y sabroso, porque los granos del café se muelen al momento; la calidad del café de especialidad, a tan solo un botón.

Además, es una opción más ecológica, más económica y, por qué no decirlo, también más ‘cool’.

El café ya no es solo para los más cafeteros

Lo que empezó como una afición de los más cafeteros se ha convertido en una tendencia masiva. Sobre todo en TikTok se multiplican los vídeos de gente enseñando cómo se hace su café favorito, cómo decora su ‘coffee corner’ (su espacio para preparar y tomar el café) y cómo en su rutina no falta un café de alta calidad hecho en casa.

Entre los motivos, algunos aficionados al café explican que, con estas supermáquinas, el café gana aroma y sabor, se generan menos residuos que con las cápsulas de un solo uso, sale más barato por taza y, por supuesto, a nivel de estética queda mucho más bonito.

¿Qué dicen las tendencias del mercado?

Aunque de primeras tan solo parezca una tendencia de redes sociales, el mercado de las cafeteras de grano también está experimentando una evolución significativa.

Según la plataforma Accio -un motor de búsqueda con IA que permite encontrar proveedores, productos y datos de mercado de forma rápida y automatizada-, los datos de Google Trends (una web que analiza las tendencias de búsqueda de Google) muestran que el interés por las cafeteras automáticas de grano también está creciendo.

Un chico vierte café en grano en una cafetera de Medellín, en Colombia. / Efe / Luis Eduardo Noriega Arboleda

Impacto europeo y mundial

Entre las búsquedas más frecuentes, en relación con el consumo doméstico, aparecen las palabras “cafetera de grano”, “cafetera superautomática” y “molino de café”.

Si hablamos directamente de números, a nivel europeo el mercado de máquinas de café domésticas llegó a los 5.270 millones de dólares (algo más de 4.570 millones de euros) en 2025, con una tasa de crecimiento anual compuesta pronosticada del 8,47%, según datos de la empresa de análisis de mercado Mordor Intelligence.

Por eso, pronostica que para 2030 se alcancen los 6.850 millones de dólares (más de 5.900 millones de euros) en la venta de esas máquinas, lo que supone un incremento del 5,38% respecto a las cifras de 2025.

A escala mundial, se establece que en 2025 el mercado ha llegado a los 13.650 millones de dólares (algo más de 11.800 millones de euros) y se espera un crecimiento del 6,42%. Por ello, se espera que se alcancen hasta 18.640 millones de dólares (cerca de 16.125 millones de euros).

Las máquinas domésticas que más crecen

Por otro lado, según la misma empresa, las máquinas de café en grano son el segmento que más crece en el mercado de máquinas de café domésticas. Con estos resultados, no significa que las máquinas de café en grano dominen el mercado, sino que existe una tendencia al alza hacia el grano.

Otro gran factor es la publicidad y la prensa. Durante 2024 y 2025, se han disparado las recomendaciones de modelos automáticos que se encargan de prepararte el mejor café del día, lo que ha estimulado el crecimiento de la demanda.

Las antiguas favoritas

Si la gente está comprando más estas cafeteras, porque preparan el café de forma sencilla y rápida, ¿qué pasa con las cápsulas, que antes eran las favoritas por los mismos motivos?

Según el Informe de Consumo Alimentario en España 2023, el café en cápsulas solo representa el 22,6% del volumen del café que se compra en los hogares. Aun así, las cápsulas se llevan más de la mitad del gasto total, porque suponen más de uno de cada dos euros gastados en café.

Gráfico sobre la evolución del consumo del café en España, de 2022 a 2023. / Informe Consumo Alimentario 2023 / Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)

Primera vez en la historia

Sin embargo, es la primera vez en 25 años que el sector sufre un parón en sus ventas: el café en cápsulas ha sufrido una caída en volumen del 2,4% y su valor ha bajado un 0,2%.

Ante esta realidad, el resto del café (grano, soluble…) ha aumentado un 5,7% en su valor.

Esto puede indicar que, aunque las cápsulas siguen siendo la opción más cara y dominante en gasto, ya no es la única opción rápida para los consumidores de café.

¿Quién no la quiere?

A efectos reales, el grano vuelve, entre otros motivos, porque las cápsulas son muy caras y, con una cafetera de grano, se puede reducir el gasto del café a la mitad.

Otros muchos usuarios muestran su preocupación por el medioambiente, ya que las cápsulas de café presentan un proceso de reciclaje más complejo, y eso también hace decantar la balanza.

Sin embargo, es innegable que la gente cada vez valora tener mejores experiencias y mejores sabores. Pero eso no quita que los vídeos de las redes hayan tenido un gran papel en esta moda.

¿Quién no quiere prepararse su café mañanero con la cafetera más moderna y bonita de internet, que ya tiene todo el mundo de TikTok?

Lo que empezó como un capricho y continuó como una tendencia en redes, parece que será una moda que no acabará pronto. Lo que está claro es que 2025 ha sido el año de su retorno definitivo.