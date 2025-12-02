Despidos
Bruselas se pone seria con España y reclama un nuevo modelo de despido basado en el daño personal
La Unión Europea establece el novedoso "despido restaurativo" frente a un sistema español en el que despedir sale demasiado 'barato'
Los sindicatos rechazan la primera oferta del ere de Telefónica: "Es insuficiente"
El Consejo de Europa se ha pronunciado con respecto al régimen actual de despidos en España, alegando que será necesario modificar las indemnizaciones por despido improcedente, así como establecer la variante de "despido restaurativo".
En este sentido, el Gobierno habría accedido a introducir las medidas propuestas por la Unión Europea, comprometiéndose a reformar el sistema actual de indemnizaciones por despido. Además, se baraja la posibilidad de llevar a cabo otras medidas similares, como la jornada de 37,5 horas.
La intención principal de esta medida sería adaptar el sistema español al artículo 24 de la Carta Social Europea, introduciendo con ello el "despido restaurativo".
¿Qué es el "despido restaurativo"?
Ahora bien, ¿a qué hace referencia este despido restaurativo? La Unión Europea define este concepto como un método para vincular la cuantía de la indemnización a la situación personal del trabajador afectado.
Con todo ello, en caso de ser despedido un trabajador podría optar a diferentes cuantías de indemnización, en función de aspectos como edad, sexo, estado civil, lugar de residencia y circunstancias personales del trabajador, entre otros.
Un marco regulador común para Europa
Por parte del Comité Europeo de Derechos Sociales ya se habría fijado un marco común, para unificar determinados criterios en cuestión de trabajo. Tras esta decisión, la indemnización general por año pasaría de los 45 días anteriormente establecidos, hasta únicamente 33 días.
Las autoridades judiciales hacen hincapié en que el objetivo final de cara a los próximos años será proporcionar un trato más justo y personalizado para cada trabajador. En este sentido, las leyes se encargarían de amparar a todo aquel perjudicado por una situación de despido improcedente, que se vea obligado a solicitar una indemnización a su empresa.
