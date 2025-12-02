Nueva ampliación de crédito para el aval joven de vivienda: hipotecas al 95% en Extremadura

Vuelve a confirmarse: el aval joven de la Junta de Extremadura a la compra de vivienda es todo un éxito. El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes la cuarta ampliación de crédito para esta iniciativa, que desde su puesta en marcha en junio de 2024 ha facilitado a más de 900 jóvenes la compra de su primera vivienda. "Cumplimos una de nuestras prioridades: fijar población joven y que esa población joven elija nuestros pueblos para vivir", ha destacado la consejera portavoz, Elena Manzano.

En total, son 12,5 millones de euros los que se han destinado a la medida. El fondo se inició con 3 millones de euros que se agotaron en apenas cuatro meses. En diciembre del año pasado se sumaron dos millones y se ha vuelto a ampliar en dos ocasiones más en este ejercicio 2025, en marzo y julio, respectivamente. Y ahora se suman otros dos millones de euros más.

Menores de 36 años

El aval joven está enfocado a los extremeños menores de 36 años que tienen recursos suficientes para hacer frente a una hipoteca para comprar una vivienda, pero carecen de ahorros para hacer frente a la entrada y la formalización del préstamo.

Tras la modificación de las leyes hipotecarias en 2019, como norma general los bancos no conceden hipotecas superiores al 80% del valor de tasación de la vivienda, lo que obliga al comprador a disponer de los ahorros necesarios para abonar ese 20% restante y hacer frente a otros gastos como los de notaría e impuestos.

Con el aval joven, el Ejecutivo autonómico, a través de la empresa pública Extremadura Avante, suma hasta un 15% adicional para que el banco aumente su aportación, con lo que solo habría que disponer de un 5% del total más los gastos añadidos.

Para beneficiarse basta con que los solicitantes tengan menos de 36 años, que sea su primera casa en propiedad y que se destine a domicilio habitual como mínimo durante cinco años después de la fecha de compra. No hay límite de ingresos, pero sí se ha establecido un tope en el precio de mercado de la vivienda: 210.000 euros, más un 20% adicional si el inmueble es de alta calificación energética.

Más de 900 beneficiarios

Según los datos facilitados por la Junta de Extremadura, más de 900 jóvenes extremeños han podido adquirir ya su primera vivienda gracias a este aval, que ha llegado a más de un centenar de municipios. Los beneficiarios tienen una media de 30 años, con salarios que rondan los 22.000 euros y en el 75% de los casos, se sitúan por debajo de los 28.800 (cuatro veces el Iprem). La media del aval concedido ronda los 12.000 euros para hipotecas de 85.000, muy por debajo del tope establecido. En cuanto al perfil de los compradores, un 20% son mujeres, un 30% hombres y el 50% restante, parejas.

El programa ha tenido un impacto superior a los 56 millones de euros y ha llegado a todas las grandes ciudades y también pequeños y medianos municipios. De hecho, la superficie media de las viviendas adquiridas es de 130 metros cuadrados porque la mayoría se ubican en pueblos, donde las casas son más grandes. Además, apenas un 3% corresponden a obra nueva.

Cómo solicitarlo

Los interesados pueden acudir a cualquiera de las nueve entidades financieras colaboradoras con la Junta para solicitar el aval:Abanca, Bankinter, Caixabank, Caja Almendralejo, Caja Rural de Extremadura, Caja Rural del Sur, Ibercaja, Banco Santander y Unicaja.

Hay que tener en cuenta que son estas las que en última instancia tienen la potestad de decidir si, con o sin aval de la Junta, conceden la hipoteca. En caso de que el comprador no pudiera hacer frente a la devolución del crédito, la Administración autonómica está obligada a asumir el 15% que aporta Avante. Toda la información sobre el fondo de garantía está disponible para los interesados en la página web www.avaljoven.es.