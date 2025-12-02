Adecco, DeftaSpain y CityHub, ganadores de la XXI Edición de los Premios Madrid Empresa Flexible

La directora general de Mujer de la Comunidad de Madrid, Patricia Reyes, ha hecho entrega de la XXI Edición de los Premios Madrid Empresa Flexible a The Adecco Group, en la categoría Gran Empresa; Defta Spain, en la categoría Mediana Empresa, y CityHub, en la de Pequeña Empresa.

La directora general ha asistido al acto acompañada de la subdirectora general de Mujer e Igualdad de Oportunidades, Macarena Gámir. Presentado por la redactora jefe de Yo Dona, Silvia Nieto, el acto de entrega de galardones se ha celebrado esta mañana en la sede de ALTIA ante una muestra de profesionales de RRHH, directivos y representantes de la Administración.

Reyes destacó que "el valor social que crea la empresa debe ser fomentado por las entidades públicas, y por eso, la colaboración público-privada es fundamental". "Somos conscientes de que debemos escuchar a las empresas para entender cuáles son sus necesidades. Estos premios, añadió, son mucho más que un reconocimiento, son un símbolo para la esperanza”.

Las tres empresas ganadoras han superado un estricto proceso de selección, que incluye la recogida de información entre sus empleados. Por su parte, el jurado ha sido formado por representantes de la Comunidad de Madrid, de las empresas ganadoras en la pasada edición y de las entidades colaboradoras (CEIM y Cámara de Comercio).

Tal y como destaca la organización, las galardonadas "reciben este año el premio por su cultura de gestión del talento que promueve la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través de políticas de flexibilidad horaria y espacial; una propuesta completa de beneficios sociales que impulsan la conciliación y la corresponsabilidad; y el diseño de un modelo de organización adaptado a la diversidad de sus plantillas y basada en indicadores que permiten mejorar su eficiencia y su productividad".

Distintivos por la igualdad

La Comunidad de Madrid ha hecho también entrega en este mismo acto de los distintivos Retribución Más Igual y Empresa Más Igual, que tienen el objetivo de reconocer a aquellas empresas que trabajan para conseguir un entorno profesional más justo y equitativo.

El distintivo Empresa Más Igual ha recaído en la consultora tecnológica ALTIA, que además ha hecho de anfitriona de la entrega de los galardones; y el distintivo Retribución Más Igual en Empark, empresa que gestiona aparcamientos y servicios de estacionamiento regulado por toda España.

El caso de ALTIA, ha sido reconocido por su compromiso estratégico con la igualdad de género. La compañía ha desarrollado un modelo integrado en su estrategia ESG que sitúa a las personas en el centro e incorpora la diversidad, la inclusión y la igualdad como pilares de su cultura corporativa.

ALTIA ha implantado políticas y herramientas internas de desarrollo del talento que garantizan procesos equitativos en la selección, promoción y crecimiento profesional. Entre ellas destacan su II Plan de Igualdad, la formación y la sensibilización con perspectiva de género para toda la plantilla, y un modelo de flexibilidad que actúa como palanca estratégica para la conciliación, la corresponsabilidad y la creación de entornos laborales más saludables.