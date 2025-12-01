Los sindicatos rechazan la primera oferta del ERE de Telefónica: "Es insuficiente"

Los sindicatos UGT, CCOO y Sumados-Fetico han rechazado la primera propuesta de Telefónica para el expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a 5.040 de las 6.088 salidas planteadas en Telefónica incluidas en tres sociedades del convenio de empresas vinculadas (CEV), es decir, Telefónica de España, Móviles y Soluciones. Según han explicado fuentes sindicales, la teleco ha propuesto unas indemnizaciones de hasta el 68% del salario regulador, lo que supone unas condiciones similares a las del ERE que se cerró en enero de 2024 y que se saldó con la salida de 3.420 trabajadores de la empresa (un 33% menos que las 5.124 bajas planteadas al comienzo de las negociaciones).

En concreto, para los nacidos en 1969, 1970 y 1971 se propone una indemnización del 68% del salario regulador hasta los 63 años y del 38% hasta los 65. Para los nacidos entre 1965 y 1968 se plantea una indemnización del 62% del salario regulador hasta los 63 años y del 34% hasta los 65, mientras que para los nacidos en 1964 y antes de ese año se propone un 52% del salario regulador hasta los 63 años y del 34% hasta los 65. Además, la empresa contempla la actualización anual del salario regulador y medidas como cobertura sanitaria o aportaciones al plan de pensiones, replicando en líneas generales las condiciones acordadas en el ERE de 2024.

Los sindicatos la tachan de insuficiente

UGT tacha la oferta de “insuficiente”, especialmente porque Telefónica “mantiene la posibilidad de aplicar hasta 5.040 despidos forzosos” y elimina la opción de admitir solicitudes de voluntariedad en áreas consideradas críticas o no excedentarias. El sindicato ha advertido a la empresa de que, en estas condiciones, “no sería posible alcanzar un acuerdo”, lo que impediría activar cualquier despido por la garantía de empleo vigente en el III CEV.

Sumados-Fetico también ha expresado su “firme rechazo” al considerar que la propuesta “no cumple con las premisas básicas de universalidad y voluntariedad” necesarias para pactar un ERE. El sindicato critica además que la compañía concentre las salidas en trabajadores nacidos en 1971 o años anteriores y establezca restricciones para las áreas declaradas no excedentarias. Por su parte, CCOO exige elevar los porcentajes del salario regulador —sin concretar cifra— y que la antigüedad requerida para acogerse al ERE se calcule según la fecha efectiva de salida y no la de adhesión, entre otras reclamaciones.

Pendientes las otras cuatro sociedades

Telefónica presentará mañana las condiciones para las otras cuatro sociedades incluidas en el proceso, que incluyen a Movistar+, Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A., y que suman 1.048 salidas previstas. Tal y como explicó la dirección de la compañía, los ERE que pretende aplicar en sus principales filiales españolas (Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones) y en su compañía de televisión Movistar+ buscan la salida, en total, de hasta 5.319 empleados, más de un tercio (casi un 37%) de la plantilla total de las tres sociedades según confirman fuentes sindicales. En total, se espera que los siete ERE que la compañía ejecutará se sitúe de partida entre las 6.000 y las 7.000 salidas de empleados. Unas cifras que previsiblemente se reducirán durante el proceso de negociación entre la dirección y los sindicatos que se desarrollará durante las próximas semanas.

Así, en total, la afectación del ERE en las siete sociedades es la siguiente:

Telefónica de España : 3.649 empleados (41,04% de una plantilla de 8.892)

: 3.649 empleados (41,04% de una plantilla de 8.892) Telefónica Móviles : 1.124 (31,34% sobre 3.587)

: 1.124 (31,34% sobre 3.587) Telefónica Soluciones : 267 (23,89% sobre 1.118)

: 267 (23,89% sobre 1.118) Movistar+ : 297 (34,53% sobre 860)

: 297 (34,53% sobre 860) Telefónica Global Solutions : 140 (21,94% sobre 638)

: 140 (21,94% sobre 638) Telefónica Innovación Digital : 233 (23,46% sobre 993)

: 233 (23,46% sobre 993) Telefónica S.A.: 378 (32,58% sobre 1.160)

Condiciones similares a las de 2024

Lo cierto es que la propuesta para las empresas del CEV es prácticamente idéntica al esquema acordado en el ERE de 2024, que también se aplicó únicamente en estas tres compañías. En aquel proceso, los nacidos en 1968 recibieron una indemnización del 68% del salario regulador hasta los 63 años y del 38% hasta los 65, mientras que los nacidos entre 1964 y 1967 accedieron a un 62% hasta los 63 y a un 35% hasta los 65, con una prima de voluntariedad de 10.000 euros. Y para los trabajadores nacidos en 1963 o antes, la renta fue del 52% hasta los 63 años y del 34% hasta los 65, también con una prima adicional de 10.000 euros.