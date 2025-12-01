Sector porcino
Siete países bloquean nuevas partidas de cerdo de España tras la aparición de la peste porcina
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación detalla que a Argentina y al Reino Unido se suma el bloqueo de nuevas partidas por parte de Canadá, Colombia, Corea, Malasia y México
EFE
Siete países, entre ellos Argentina y el Reino Unido, han bloqueado nuevos certificados sanitarios de exportación para productos del cerdo español tras la aparición, el pasado viernes, de la Peste Porcina Africana (PPA) en jabalíes en Cataluña.
La nota informativa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación detalla que a Argentina y al Reino Unido se suma el bloqueo de nuevas partidas por parte de Canadá, Colombia, Corea, Malasia y México.
En concreto, se bloquean certificados sobre cerdos vivos para cría o producción, carne porcina refrigerada o congelada, semen, sangre y hemoderivados, corteza de cerdo, proteína animal procesada, tripas naturales, piel de cerdo deshidratado, páncreas, colágeno y gelatina de porcino.
Actualmente siguen bloqueados más de 120 certificados de exportación de cerca de 40 países sobre productos para los cuales no admiten la regionalización del problema, es decir, vetan la entrada desde todo el territorio español y no sólo desde la zona catalana afectada.
Además, China ha ampliado sus restricciones adicionales a la provincia de Barcelona, impidiendo la entrada de hemoderivados del porcino y de carne y productos cárnicos de cualquier establecimiento de animales nacidos y criados en dicha provincia.
Como novedad, el gigante asiático también veta la entrada de hidrolizados proteicos de porcino y aditivos con ingredientes de porcino destinados a alimentación animal desde toda España.
- Joan Ramon Morante, director del IREC: 'No hay suficiente energía disponible para electrificar el 30% del transporte
- La presión por las notas dispara ya la ansiedad en 2º de bachillerato: 'Quiero acabar la 'sele' y no volver a abrir un libro en mi vida
- Garcimar, la empresa que factura más de 100 millones de euros vendiendo pescado de alta gama
- El poder de las apariencias en el enjuiciamiento del fiscal General del Estado: ¡Es el colegueo, estúpido!
- Daniel Bjarnason, director de la London Symphony Orchestra en 'Lux', sobre Rosalía: 'Tiene capacidad para crear nuevos mundos
- Todo es mentira' desvela la imagen del resevervado de Mazón en El Ventorro y Risto señala a Vilaplana: 'Pone en entredicho su versión
- Bloques de 18 plantas y vías verdes: así será el Sector Prim, el barrio nacido de la estación de la Sagrera
- Peste porcina africana en España: Hallados otros 8 jabalíes muertos en Collserola | DIRECTO