La Seguridad Social lo confirma: después de 18 meses de baja, el puesto queda suspendido y se deja de cotizar

Generalmente, cuando una persona sufre alguna complicación médica que dificulta la labor ordinaria de su trabajo, lo más aconsejable es solicitar la incapacidad temporal a la Seguridad Social. Con ello, y tras la concesión de la baja médica, el empleado puede permanecer hasta un máximo de 545 días sin acudir a su puesto de trabajo.

De hecho, tras cumplir este plazo de 18 meses de incapacidad temporal, el individuo debe elegir entre tres opciones: solicitar la incapacidad permanente, presentar el alta médica o prorrogar su baja. En caso de no tomar una decisión, la Seguridad Social enviaría una propuesta de incapacidad permanente.

En este sentido, es aconsejable actuar lo más rápido posible, ya que cuando se agote el plazo máximo de meses, el empleado dejará de cotizar para la Seguridad Social. Sin embargo, el empleado no perdería su puesto de trabajo, sino que este quedaría suspendido.

¿Cómo puede resolverse tu solicitud?

Debemos aclarar que actualmente el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) establece tres posibles resoluciones para un trámite de incapacidad temporal prolongada. La primera es, de hecho, la más simple: el reconocimiento de una incapacidad permanente del trabajador.

En el caso de la segunda, nos encontramos con la extinción de la incapacidad temporal, emitiéndose con ello el alta médica. Ante esta resolución, el trabajador recibirá tanto un SMS como una carta, avisándole de la incorporación inmediata a su puesto de trabajo, y pudiendo ser despedido en caso de negarse.

En el último caso, nos encontramos con la concesión de una demora de calificación, la cual debe ser comunicada previamente. En este sentido, al trabajador se le ampliaría el plazo de baja en seis meses más, con posibilidad de hasta 730 días naturales, es decir, dos años.

¿Qué tipos de incapacidad laboral reconoce la Seguridad Social?

Antes de nada, debemos tener en cuenta que el organismo público, a través de la Ley General de la Seguridad Social, establece entre dos tipos generales de incapacidad, siendo uno la incapacidad laboral temporal, y el otro, la incapacidad laboral permanente. De hecho, con esta última la Seguridad Social diferencia cuatro grados de incapacidad permanente, junto a sus respectivas ayudas económicas: