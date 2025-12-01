Luis Planas confirma que China aplica la regionalización: "El 42% de las exportaciones está a salvo"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha confirmado que China aplicará los acuerdos de regionalización, firmados hace escasamente tres semanas, para implementar restricciones a la provincia de Barcelona para mantener abiertas las exportaciones desde el resto de España al país asiático en el corto plazo ante los casos confirmados de peste porcina africana.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este lunes que China ha comenzado a aplicar el acuerdo de regionalización firmado hace tres semanas, lo que permite mantener abiertas las exportaciones de porcino español procedentes de zonas no afectadas por la peste porcina africana (PPA). "Es una muy buena noticia" ha celebrado Planas, teniendo en cuenta que el país asiático es el principal destino de las ventas españolas, que incluyen alrededor del 42% de las exportaciones extracomunitarias de porcino.

Planas trasladó el mensaje tras reunirse con representantes del sector, encabezados por la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca (Interporc). Según datos del Ministerio, esta garantía supone mantener operativas unas 540.000 toneladas de producto por valor de 1.097 millones de euros.

¿Qué exportaciones se ven afectadas?

El sector porcino español tiene una importancia clave en la economía, pues supone en torno al 14% de la Producción Final Agraria. Dentro de las producciones ganaderas, el sector porcino ocupa el primer lugar en cuanto a su importancia económica alcanzando cerca del 39% de la Producción Final Ganadera. Además, el porcino representa el 85% de las exportaciones cárnicas españolas, el 17% de la industria alimentaria y el 2,2% del total nacional

Planas ha recordado que en la actualidad se exporta a 104 países, de los cuales 24 han aceptado una regionalización como la que aplica China, pero todavía hay 20 que rechazan esta medida. Respecto a esta cuestión, ha especificado que el Gobierno está trabajando "con cada uno de los destinos de la exportación para dejarlos abiertos" y que ha establecido una comunicación "punto a punto" con Interporc para transmitir la información sobre los casos de peste porcina.

Sobre la aplicación de la regionalización por parte de China, el presidente de la organización ha explicado que entiende que las industrias de Barcelona estén "dolidas", "pero el sector no puede poner en peligro el resto de España para cambiar un protocolo que ha costado muchísimos años negociar". "Sería una irresponsabilidad", agregó.

Situación sanitaria

Hasta la tarde del lunes, el Ministerio mantiene dos casos confirmados de PPA en jabalíes en la provincia de Barcelona. Aunque hay “varias muestras en estudio”, Planas señala que no se descarta “ni en sentido positivo ni negativo” la posibilidad de nuevos positivos.

En este sentido, el ministro recordó que no existe ningún riesgo para la salud humana. “No se produce ningún tipo de transmisión de la peste porcina africana a la alimentación humana” ha dicho Planas, quién ha instado a la calma y ha recordado que el objetivo inmediato ahora es evitar que la enfermedad se extienda.

Por ahora, asegura Planas, en las granjas de la zona no se han detectado positivos ni síntomas compatibles. Además, a petición de la Generalitat, el Gobierno ha desplegado 117 efectivos de la UME, con tres estaciones de control, siete equipos de captura, personal especializado y drones para la vigilancia.

Sobre el origen del foco

En paralelo, Planas ha apuntado a que existen "muchas posibilidades" de que el origen del foco esté situado "en algún elemento de alimentación humana que pueda proceder de algún país donde efectivamente existía la peste porcina y que ha acabado cerca de una vía de comunicación". "Esta es una de las hipótesis, sin duda, más plausibles", especificó.

Ahora, para recuperar la normalidad, deberán pasar 12 meses desde el último caso confirmado sin que aparezcan nuevos. Por el momento, no existe una estimación de pérdidas económicas, pero no se descarta recurrir a los mecanismos previstos para otorgar indemnizaciones a los productores afectados una vez se erradique el foco.