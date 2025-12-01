Catalunya se juega hasta 1.000 millones de euros con la crisis de la peste porcina

Catalunya se juega hasta 1.000 millones de euros en exportaciones de cerdo debido a la crisis abierta por el brote de peste porcina en Collserola. "Si hacemos las cosas bien el impacto, que lo habrá, será mínimo", ha afirmado el conseller de Agricultura, Óscar Ordeig, este lunes en rueda de prensa.

Un equipo de 117 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ya se han desplegado por la zona de Collserola para tratar de contener la crisis y, sumados los agentes de Mossos y Agents Rurals, alrededor de unos 400 efectivos están desplegados sobre el terreno para evitar contagios.

Los mismos se están encargando de blindar el perímetro y evitar que ningún animal salga ni entre del mismo, sobre todo que se puedan poner en contacto con cerdos de granjas cercanas. Organizados desde el centro de operaciones ubicado en Torreferrussa, buscan con drones, peinando la zona sobre el terreno y con unidades caninas posibles animales muertos, para, si los hallan, retirarlos.

El conseller ha informado de que durante las últimas horas no se han producido nuevos positivos, que actualmente se reducen a dos animales. Si bien ha reconocido que ocho animales más que son sospechosos de infección y reclama colaboración ciudadana para atajar el problema: "Hasta el viernes son días claves".

Hasta ahora la Generalitat ha realizado pruebas en 39 granjas, donde todas las pruebas han sido negativas. "Estamos mucho mejor preparados que otros territorios, aquí las granjas afectadas están modernizadas", ha añadido, tratando de mandar un mensaje de confianza.

China, el mercado más afectado

Cada año de las granjas catalanas salen el equivalente a 3.000 millones de euros en productos de cerdo. De estos, unos 2.000 millones van a países de la Unión Europea, con quienes no habrá problema para seguir comerciando, ya que por normativa los contagios registrados hasta ahora no generan nuevas limitaciones.

Los otros 1.000 millones restantes van a países de fuera de la Unión Europea, especialmente China, uno de los grandes consumidores de cerdo catalán. Para estos sí que se impone por el momento un veto total a ventas, hasta que el brote no sea controlado y los gobiernos de ambos países acuerden que se pueden volver a comerciar de nuevo.

Ahora se corta en seco la exportación de cerdos a esos terceros países fuera de la UE y posteriormente se irá reabriendo, si bien eso será competencia del Ministerio de Agricultura y de los pactos que pueda alcanzar este con los Estados. La industria cárnica deberá redirigir temporalmente sus productos a países de la UE, que dado el exceso de material a una igual demanda podrán comprar producto a un menor precio.

Desde la administración catalana movilizará "todos los recursos necesarios" para compensar las pérdidas a las empresas afectadas, ya que este es un "sector estratégico" para Catalunya, si bien todavía no tienen cuantificados ni diseñados potenciales paquetes de ayudas.

Colaboración ciudadana

El conseller ha pedido la colaboración ciudadana para poder atajar la crisis. Ordeig ha explicado que el el servicio de emergencias del 112 ha recibido hasta ahora un total de 384 llamadas telefónicas para alertarles de posibles animales muertos. También ha reclamado complicidad para que nadie entre o se acerque a las zonas blindadas.

Desde la Generalitat han establecido un protocolo para mantener reuniones diarias con representantes del sector, así como interlocución constante con los alcaldes de los municipios aledaños al brote de peste: “Son los mejores aliados en esta crisis", ha considerado el conseller de Agricultura.

El posible origen: un bocadillo de otro país

Ordeig ha reconocido que una hipótesis plausible para explicar el origen del brote es un embutido proveniente de otro país. Es decir, no lo asegura, pero ve razonable que un camionero estuviera consumiendo un bocadillo con algún embutido porcino elaborado en otro país, no se lo acabara y lo lanzara por la ventanilla. Luego viniera un jabalí, se lo comiera y se contagiara. "Aquí sería imposible que un animal contaminado hubiera llegado a consumo humano", ha apuntado Ordeig.