Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Alarma en el sector ganadero

Peste porcina africana en España: Hallados otros 8 jabalíes muertos en Collserola | DIRECTO

La peste porcina africana ha reaparecido en España después de 31 años con la localización cerca de Barcelona de varios jabalís muertos infectados con el virus

¿Puede afectar la peste porcina africana a los humanos?

Confirmados dos casos de peste porcina africana en jabalís cerca del campus de la UAB

Confirmados dos casos de peste porcina africana en jabalís cerca del campus de la UAB

Confirmados dos casos de peste porcina africana en jabalís cerca del campus de la UAB. En la foto, dos jabalís en la torre de telecomunicaciones de Collserola, a pocos kilómetros de donde se han localizado los dos casos de peste porcina. / ZOWY VOETEN / VÍDEO: EL PERIÓDICO

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La peste porcina africana ha reaparecido en España, tras 31 años, con la localización cerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) de varios jabalís muertos infectados con el virus, lo que ha encendido todas las alertas en el sector ganadero. El virus, que no afecta a los humanos, sí que supone una amenaza grave para las explotaciones porcinas y la fauna silvestre.

Para contener la propagación de la enfermedad, la Generalitat ha activado medidas extraordinarias y cierres en los accesos al bosque en un total de 64 municipios de Catalunya, incluidos Barcelona, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Rubí, Sabadell y Sant Cugat.

Municipios afectados por las restricciones para contener el brote de peste porcina

Municipios afectados por las restricciones para contener el brote de peste porcina / El Periódico

Te informamos en directo de la última hora sobre la noticia:

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Joan Ramon Morante, director del IREC: 'No hay suficiente energía disponible para electrificar el 30% del transporte
  2. De vendedora en El Corte Inglés a presidenta de la compañía: quién es Cristina Álvarez
  3. Así están las encuestas de las elecciones en Catalunya
  4. Garcimar, la empresa que factura más de 100 millones de euros vendiendo pescado de alta gama
  5. LISTA | Estos son los 64 municipios de Catalunya con prohibición o restricciones de acceso al bosque tras confirmarse los primeros casos de peste porcina africana
  6. El poder de las apariencias en el enjuiciamiento del fiscal General del Estado: ¡Es el colegueo, estúpido!
  7. Todo es mentira' desvela la imagen del resevervado de Mazón en El Ventorro y Risto señala a Vilaplana: 'Pone en entredicho su versión
  8. Bloques de 18 plantas y vías verdes: así será el Sector Prim, el barrio nacido de la estación de la Sagrera

El estreno de la película 'Nuremberg' ensalza el papel de la psiquiatría contra el nazismo

El estreno de la película 'Nuremberg' ensalza el papel de la psiquiatría contra el nazismo

Irene Montero inicia contactos desde Bruselas para atraer a antiguos socios y aislar a Sumar

Irene Montero inicia contactos desde Bruselas para atraer a antiguos socios y aislar a Sumar

¿Por qué nadie quiere ser albañil ni con sueldos de 2.500 euros?

¿Por qué nadie quiere ser albañil ni con sueldos de 2.500 euros?

La encuesta-terremoto

La encuesta-terremoto

Veolia arranca en Polonia su ambicioso plan para descarbonizar Europa

Veolia arranca en Polonia su ambicioso plan para descarbonizar Europa

La albañilería se queda sin relevo generacional: "Para encontrar un especialista hay que pagarle 2.500 euros"

La albañilería se queda sin relevo generacional: "Para encontrar un especialista hay que pagarle 2.500 euros"

Los retrasos para reformar viviendas se agravan por la falta de mano de obra: "Tenemos hueco ya pasado el verano"

Los retrasos para reformar viviendas se agravan por la falta de mano de obra: "Tenemos hueco ya pasado el verano"

El número de infecciones por VIH en Catalunya disminuye ligeramente

El número de infecciones por VIH en Catalunya disminuye ligeramente