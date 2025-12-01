Peste porcina africana en España: Hallados otros 8 jabalíes muertos en Collserola | DIRECTO

La peste porcina africana ha reaparecido en España, tras 31 años, con la localización cerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) de varios jabalís muertos infectados con el virus, lo que ha encendido todas las alertas en el sector ganadero. El virus, que no afecta a los humanos, sí que supone una amenaza grave para las explotaciones porcinas y la fauna silvestre.

Para contener la propagación de la enfermedad, la Generalitat ha activado medidas extraordinarias y cierres en los accesos al bosque en un total de 64 municipios de Catalunya, incluidos Barcelona, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Rubí, Sabadell y Sant Cugat.

Municipios afectados por las restricciones para contener el brote de peste porcina / El Periódico

Illa pide seguir las recomendaciones del Govern y lanza un mensaje de calma ante el brote de peste porcina africana El president Salvador Illa, de viaje oficial en Ciudad de México, ha instado a la ciudadanía a respetar las áreas de vigilancia activadas por el brote de peste porcina africana y ha garantizado que la Generalitat despliega “todos los esfuerzos” para controlar la situación. Ha confirmado dos casos y cuatro sospechosos, ninguno dentro del radio confinado, y ha defendido un enfoque basado en la ciencia, la transparencia, la coordinación institucional y el apoyo a un sector clave para la economía catalana.

La UME despliega especialistas en contaminación biológica en Catalunya por el brote de peste porcina africana La Unidad Militar de Emergencias ha enviado desde Torrejón un primer equipo NRBQ, formado en riesgos y contaminación biológica, a petición de la Generalitat. El grupo realiza tareas de reconocimiento y apoyo en la zona afectada de Collserola, a la espera de la llegada de más efectivos en las próximas horas.

Gobierno, Generalitat y sector porcino se verán este lunes en Madrid por el brote de peste porcina africana El Ministerio de Agricultura ha citado para este lunes en Madrid a la Generalitat y a representantes del sector porcino para abordar el brote de peste porcina africana detectado en Collserola. En la reunión se detallarán las medidas de contención aplicadas en el perímetro de vigilancia y se evaluará el posible impacto en el comercio exterior, clave para un sector que exporta a más de cien países.

Taiwán ha bloqueado de inmediato la importación de carne y productos porcinos procedentes de España después de confirmarse varios casos de peste porcina africana en jabalíes hallados muertos en Collserola. El Gobierno isleño ha activado controles fronterizos reforzados y advierte del riesgo de entrada del virus incluso vía correo postal. España es uno de sus principales proveedores, con más de 17.000 toneladas exportadas en lo que va de 2025.

Parlon destaca el "despliegue de choque" de Agents Rurals ante la peste porcina africana La consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha destacado este domingo el "despliegue de choque" de los Agents Rurals en las tareas del Plan de contingencia del Departament de Agricultura ante la peste porcina africana. "Hay que cumplir estrictamente con las restricciones de acceso a las zonas del radio de intervención" ante lo que ha calificado de alerta sanitaria, ha dicho en un mensaje de X.

Taiwán prohíbe importación de productos porcinos de España por la peste porcina africana Taiwán ha prohibido la importación de carne y productos porcinos procedentes de España tras la detección de varios casos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes hallados muertos en Collserola (Barcelona). El Centro de Operaciones de Emergencia para la peste porcina africana de la isla informó de que, con efecto inmediato, queda vetado el ingreso por mar y aire de cualquier producto fresco o procesado de cerdo, informó la agencia de noticias CNA. Los artículos serán confiscados en frontera y devueltos o destruidos, y España pasará a integrar la lista taiwanesa de territorios afectados, lo que implica controles reforzados en los puntos de cuarentena fronteriza.

La Generalitat confía en que la UME se sume al control de la peste hoy o mañana La Generalitat confía en que los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se sumen al dispositivo implementado para controlar el brote de peste porcina detectado en el entorno de Barcelona este domingo o mañana, tanto con agentes de la sección cinegética como de otras que ayuden a controlar la cabaña de jabalíes. En los últimos días se han recogido en el municipio de Cerdanyola del Vallès, integrado en el parque de Collserola (Barcelona), más de una docena de jabalíes muertos, seis de los cuales han dado positivo en el análisis de peste porcina africana (PPC), lo que supone el primer brote de esta enfermedad en España desde 1994.

La UME prepara su activación ante la peste porcina Mandos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en su base principal de Torrejón (Madrid), han sido convocados a una reunión este domingo, confirman a este diario fuentes de esa unidad. La cita supone el inicio de los preparativos de cara a una orden de activación de la UME en Catalunya para contribuir al control de animales infectados por la peste porcina africana. En la mañana de este domingo, el conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat catalana, Òscar Ordeig, ha dado noticia de que el Govern ha pedido el despliegue de la unidad de control cinegético de la UME para actuar contra el brote de peste porcina en el área de Collserola (Barcelona). En el mapa de distribución de recursos de la UME, es el Batallón de Intervención de Emergencias BIEM IV –con sede en Zaragoza y 483 efectivos repartidos en dos compañías de intervención– el encargado de atender incidencias en Catalunya. No obstante, la plaga detectada en Barcelona podría requerir la intervención de especialistas del Grupo de Intervención en Emergencias Tecnológicas y Medioambientales (GIETMA), que cuenta con expertos en defensa biológica.

Ordeig asegura que está en juego "un porcentaje alto del PIB catalán" El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha pedido colaboración a la ciudadanía ante la aparición de casos de peste porcina y ha recordado que está el impacto económico de la crisis puede ser importante. Lea aquí la noticia completa.