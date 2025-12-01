MAPA de la peste porcina africana en España: la zona cero en Catalunya y los municipios afectados

La muerte de dos jabalíes por peste porcina en Catalunya ha obligado a Gobierno y Generalitat a establecer medidas de restricción para evitar la propagación de esta enfermedad muy contagiosas entre cerdos y jabalíes, pero que no se trasmite de ningún modo a los humanos. Los dos positivos se detectaron en zonas boscosas en inmediaciones de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en la zona de Bellaterra (término municipal de Cerdanyola del Vallès), un área por la que cruzan diversas carreteras, entre ellas las autopistas C-58 y la AP-7.

Las restricciones de la Generalitat afectan a todo el parque natural de Collserola y a un total de 76 municipios, incluyendo Barcelona. En concreto, se han establecido dos perímetros de actuación:

Perímetro de 6 kilómetros

Un perímetro de 6 kilómetros en torno al lugar en el que se encontraron los dos primeros animales, al que se ha prohibido el acceso excepto para los residentes. En esta franja, que incluye 12 municipios, queda totalmente prohibido el acceso al medio natural. No se permite realizar actividades de ocio, caminar, correr, pasear al perro, cazar o llevar a cabo trabajos forestales. También se han instalado barreras físicas, productos químicos y trampas para controlar la población de jabalíes, el principal vector de transmisión del virus.

Las 12 localidades afectadas por el anillo más restringido son Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda, Montcada i Reixac, Ripollet, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Terrassa y Rubí.

Perímetro de 20 kilómetros

Un segundo perímetro de 20 kilómetros, en el que se han prohibido las actividades al aire libre organizadas, como excursiones a pie o en bicicleta. Aquí las restricciones no suponen un cierre total, pero sí limitaciones estrictas para evitar interferencias en las tareas de vigilancia y control de la fauna. En este perímetro ampliado queda restringido el acceso de ocio a la totalidad del Parc Natural de Collserola, uno de los espacios naturales más frecuentados del área metropolitana.

Las 64 localidades afectadas por este segundo anillo de seguridad son, por comarcas: