Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La evolución del brote

MAPA de la peste porcina africana en España: la zona cero en Catalunya y los municipios afectados

DIRECTO | Peste porcina africana en España, última hora en directo

Todo sobre la peste porcina en Catalunya: qué se sabe, cómo avanza, la zona afectada y los municipios con restricciones

Las consecuencias de la peste porcina africana en Catalunya: ¿Puede afectar a los humanos?

LISTA | Estos son los 64 municipios de Catalunya con restricciones por la peste porcina africana

Municipios afectados por las restricciones para contener el brote de peste porcina

Municipios afectados por las restricciones para contener el brote de peste porcina / El Periódico

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La muerte de dos jabalíes por peste porcina en Catalunya ha obligado a Gobierno y Generalitat a establecer medidas de restricción para evitar la propagación de esta enfermedad muy contagiosas entre cerdos y jabalíes, pero que no se trasmite de ningún modo a los humanos. Los dos positivos se detectaron en zonas boscosas en inmediaciones de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en la zona de Bellaterra (término municipal de Cerdanyola del Vallès), un área por la que cruzan diversas carreteras, entre ellas las autopistas C-58 y la AP-7.

Las restricciones de la Generalitat afectan a todo el parque natural de Collserola y a un total de 76 municipios, incluyendo Barcelona. En concreto, se han establecido dos perímetros de actuación:

Perímetro de 6 kilómetros

Un perímetro de 6 kilómetros en torno al lugar en el que se encontraron los dos primeros animales, al que se ha prohibido el acceso excepto para los residentes. En esta franja, que incluye 12 municipios, queda totalmente prohibido el acceso al medio natural. No se permite realizar actividades de ocio, caminar, correr, pasear al perro, cazar o llevar a cabo trabajos forestales. También se han instalado barreras físicas, productos químicos y trampas para controlar la población de jabalíes, el principal vector de transmisión del virus.

Las 12 localidades afectadas por el anillo más restringido son SabadellSant Quirze del VallèsPolinyàSanta Perpètua de MogodaMontcada i ReixacRipolletBarberà del VallèsBadia del VallèsCerdanyola del VallèsSant Cugat del VallèsTerrassa y Rubí.

Perímetro de 20 kilómetros

Un segundo perímetro de 20 kilómetros, en el que se han prohibido las actividades al aire libre organizadas, como excursiones a pie o en bicicleta. Aquí las restricciones no suponen un cierre total, pero sí limitaciones estrictas para evitar interferencias en las tareas de vigilancia y control de la fauna. En este perímetro ampliado queda restringido el acceso de ocio a la totalidad del Parc Natural de Collserola, uno de los espacios naturales más frecuentados del área metropolitana.

Las 64 localidades afectadas por este segundo anillo de seguridad son, por comarcas:

  • Alt Penedès: Gelida, Sant Llorenç d’Hortons.
  • Anoia: Els Hostalets de Pierola, Masquefa.
  • Bages: Castellbell i el Vilar, Mura, Rellinars.
  • Baix Llobregat: Abrera, Castellbisbal, Castellví de Rosanes, Cervelló, Corbera de Llobregat, El Papiol, Esparreguera, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Pallejà, El Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Vallirana, La Palma de Cervelló.
  • Barcelonès: Badalona, Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet.
  • Maresme: Alella, El Masnou, Montgat, Teià, Tiana, Vilassar de Dalt.
  • Vallès Occidental: Castellar del Vallès, Gallifa, Matadepera, Palau-solità i Plegamans, Sant Llorenç Savall, Sentmenat, Ullastrell, Vacarisses, Viladecavalls.
  • Vallès Oriental: Bigues i Riells del Fai, Caldes de Montbui, Canovelles, Granollers, La Roca del Vallès, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Martorelles, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Martorelles, Vallromanes, Vilanova del Vallès.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Joan Ramon Morante, director del IREC: 'No hay suficiente energía disponible para electrificar el 30% del transporte
  2. La presión por las notas dispara ya la ansiedad en 2º de bachillerato: 'Quiero acabar la 'sele' y no volver a abrir un libro en mi vida
  3. Garcimar, la empresa que factura más de 100 millones de euros vendiendo pescado de alta gama
  4. El poder de las apariencias en el enjuiciamiento del fiscal General del Estado: ¡Es el colegueo, estúpido!
  5. Daniel Bjarnason, director de la London Symphony Orchestra en 'Lux', sobre Rosalía: 'Tiene capacidad para crear nuevos mundos
  6. Todo es mentira' desvela la imagen del resevervado de Mazón en El Ventorro y Risto señala a Vilaplana: 'Pone en entredicho su versión
  7. Bloques de 18 plantas y vías verdes: así será el Sector Prim, el barrio nacido de la estación de la Sagrera
  8. Jóvenes y franquismo: 'Por qué nos gusta cantar el 'Cara al sol'

Concentración en Jaén en recuerdo de tres adolescentes que se han suicidado en 20 días

El PSOE avisa a Ábalos de que "no nos vamos a dejar chantajear" y acusa de "circo" al Senado por citar a Cerdán

El PSOE avisa a Ábalos de que "no nos vamos a dejar chantajear" y acusa de "circo" al Senado por citar a Cerdán

Ordeig pretende "replantear" algunas Zonas de Protección de Aves para reforzar la agricultura

Ordeig pretende "replantear" algunas Zonas de Protección de Aves para reforzar la agricultura

Iberia amplía un mes más la cancelación de vuelos a Venezuela, hasta el 31 de diciembre

Iberia amplía un mes más la cancelación de vuelos a Venezuela, hasta el 31 de diciembre

Flick niega su "tristeza" tras el Barça-Alavés: "Soy feliz y estoy fuerte"

Flick niega su "tristeza" tras el Barça-Alavés: "Soy feliz y estoy fuerte"

Sin Aitana Bonmatí, la selección española se entrena

MAPA de la peste porcina africana en España: la zona cero en Catalunya y los municipios afectados

MAPA de la peste porcina africana en España: la zona cero en Catalunya y los municipios afectados

La directora del CNI admite que se espió con Pegasus a dirigentes de la ANC, pero con el aval del Supremo

La directora del CNI admite que se espió con Pegasus a dirigentes de la ANC, pero con el aval del Supremo