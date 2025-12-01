Juanma Lorente, abogado laboralista: "Unas vacaciones no pueden empezar un viernes"

En España, la normativa laboral garantiza a todos los trabajadores un periodo mínimo de 30 días naturales de vacaciones anuales, lo que se traduce en 22 días laborables de descanso. No obstante, este mínimo puede ampliarse en función de lo que establezca cada convenio colectivo o lo que se acuerde en el contrato de trabajo, permitiendo a muchos empleados disfrutar de un periodo vacacional más amplio.

En el caso de que en tu empresa las vacaciones se cuenten en días naturales, podrías cometer un error que te haría perder días. Así lo advierte Juanma Lorente, abogado laboralista, en un vídeo de TikTok: "Las vacaciones no pueden empezar un viernes y me da igual cómo se ponga tu empresa".

La recomendación de Juanma Lorente

El experto en derecho recomienda empezar las vacaciones el lunes, ya que si se inician el viernes, el sábado y el domingo ya contarían dentro de los 30 días de vacaciones naturales.

"Estarías perdiendo dos días, que podías estar en la playa o en la montaña o donde te dé la gana, pero son tus dos días. Si tienes esta jornada, tus vacaciones deberían empezar el lunes para que el fin de semana no contara", señala en TikTok.

En el caso de que la jornada laboral no comience un lunes y sea de martes a sábado, Lorente advierte que "tus vacaciones no podrán empezar un sábado. Tendrán que empezar el martes".

El principal motivo que otorga es que "es el primer día hábil de tu semana". Aparte, señala que "dependiendo de cómo funcione tu jornada, pues tendrá que empezar las vacaciones un día en concreto".

Lo que tiene claro es que las vacaciones "no pueden empezar el último día de la semana", ya que estarías perdiendo días de vacaciones.

El consejo del abogado está dando mucho de qué hablar en redes sociales. Un seguidor comparte que "lo de los días naturales es la estafa más grande que han colado a los trabajadores". Otro señala: "Ese error lo cometía yo los primeros dos años de mi trabajo".