José Elías, multimillonario: "Forbes dice que valgo millones, pero en mi cuenta tengo menos de 300.000 euros”

José Elías Navarro es un empresario presidente de Audax Renovables y accionista único de la cadena de congelados La Sirena, además de tener acciones también en otras empresas. Aunque en la actualidad ha logrado un gran patrimonio, esto no siempre fue así, ya que según él, se arruinó hasta en dos ocasiones.

“A los 32 años me encontraba en la ruina absoluta, a los 39, compré mi primer Ferrari, a los 42 me convertí en milmillonario”, indica en su página web. En 2009, lazó Orus Energía, una comercializadora que fue comprada por Audax Energía.

Un patrimonio amplio

Ahora, ha comentado las cifras difundidas por la revista Forbes. José Elías cuenta con un patrimonio que supera los 600 millones de euros. Con este volumen económico, el fundador de Audax Renovables aparece en el puesto 79 de las mayores fortunas de España en 2025. El empresario, también accionista de la cadena de supermercados La Sirena, decidió pronunciarse sobre este tema a través de su perfil en X, plataforma donde suele compartir opiniones y reflexiones con sus seguidores.

En su mensaje, Elías sorprendió con una afirmación directa: “Forbes dice que valgo millones. Pero en mi cuenta personal tengo menos de 300.000 euros”, afirma. El empresario quiso dejar claro que existe una gran diferencia entre el patrimonio total y el dinero disponible de forma inmediata, algo que suele generar confusiones entre el público.

José Elías explicó que muchas personas creen que si un ranking atribuye una determinada cifra a una fortuna, esa cantidad se encuentra íntegramente en una cuenta bancaria. Sin embargo, él insistió en que el funcionamiento real es muy distinto y que la mayor parte de su riqueza está vinculada a sus sociedades empresariales.

Una economía 'para el día a día'

Elías detalló que la valoración que hace la revista se basa en el precio de sus compañías, especialmente aquellas que cotizan en bolsa. Eso constituye su patrimonio, pero no implica que pueda disponer de todo ese dinero cuando quiera. Para convertirlo en liquidez tendría que vender activos, algo que asegura no tener intención de hacer.

Recordó además que su exposición pública en la lista de Forbes no fue sencilla al principio. “Lo llevé mal, porque transmite una sensación que no se ajusta a la realidad”, confesó, subrayando que estas clasificaciones pueden generar una idea distorsionada sobre la situación financiera personal de quienes aparecen en ellas.

El empresario aseguró que, pese a figurar entre los más ricos del país, su economía diaria es mucho más simple. Indicó que solo tiene una cuenta bancaria donde recibe su nómina y desde la que paga su hipoteca y sus gastos habituales, como cualquier otra persona. El resto de sus recursos se gestiona a través del family office, la estructura encargada de administrar e invertir en nuevas compañías. Según explicó, ese capital no forma parte de su liquidez personal, sino que está destinado a seguir ampliando su actividad empresarial.

Para Elías, la clave está en entender que el dinero que aparece reflejado en estos listados no representa efectivo disponible. Por eso insiste en que su verdadera liquidez es la justa para vivir con normalidad, mientras que todo lo demás se reinvierte continuamente en sus negocios.