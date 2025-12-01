Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Viajes

Japón regala vuelos internos a varios destinos: requisitos y cómo pedirlos

La aerolínea All Nippon Airways pone en marcha una promoción para intentar diversificar el turismo masivo que padecen algunas grandes ciudades japonesas

Catalunya y Japón se alían para activar la conexión aérea entre Barcelona y Tokio lo antes posible

Viajar a Japón será más caro: los visados suben de precio a partir de esta fecha

Avión de la compañía All Nippon Airways

Avión de la compañía All Nippon Airways / ANDY RAIN / EFE

Cristina Sebastián

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Viajar cada vez es más caro y si el destino que queremos visitar se encuentra fuera de Europa, los precios se disparan aún más.

Un vuelo de ida y vuelta a Tokio puede llegar a costar más de 2.000 euros, pero para los viajeros que quieran explorar más zonas del país, el viaje puede salirles ahora más económico gracias a los vuelos nacionales que está regalando la aerolínea All Nippon Airways (ANA).

La compañía ofrece dos escalas gratuitas con la compra de cualquier vuelo internacional de entrada al país.

Condiciones

Para beneficiarse de la promoción, hay varios requisitos que se deben cumplir. En primer lugar, es obligatorio comprar un billete de entrada a Japón con All Nippon Airways.

Además, solo estará disponible en vuelos hasta el 31 de enero de 2026 y es exclusiva para pasajeros procedentes de Europa o del Reino Unido.

¿Cómo conseguirlos?

Los vuelos gratuitos se pueden conseguir a través de la página web de la aerolínea al realizar la compra de un vuelo de entrada al país. 

La compañía recuerda que, aunque estos vuelos son gratuitos, es posible que los clientes tengan que pagar algunas tasas o tarifas de visado.

Evitar el turismo masivo

La iniciativa de la aerolínea nace con la intención de evitar el turismo masivo que sufren algunas ciudades japonesas como Tokio o Kioto

Para ello, ofrecen vuelos a destinos menos turísticos, como las islas Okinawa, un archipiélago conocido por ser la cuna del karate y en el que los turistas pueden disfrutar de un clima subtropical.

Noticias relacionadas y más

También se incluyen en la oferta vuelos a la región de Tohoku, ubicada en el noroeste del país. Aquí los viajeros podrán disfrutar de abundantes áreas de naturaleza lejos del ruido de las ciudades.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Joan Ramon Morante, director del IREC: 'No hay suficiente energía disponible para electrificar el 30% del transporte
  2. La presión por las notas dispara ya la ansiedad en 2º de bachillerato: 'Quiero acabar la 'sele' y no volver a abrir un libro en mi vida
  3. Garcimar, la empresa que factura más de 100 millones de euros vendiendo pescado de alta gama
  4. El poder de las apariencias en el enjuiciamiento del fiscal General del Estado: ¡Es el colegueo, estúpido!
  5. Daniel Bjarnason, director de la London Symphony Orchestra en 'Lux', sobre Rosalía: 'Tiene capacidad para crear nuevos mundos
  6. Todo es mentira' desvela la imagen del resevervado de Mazón en El Ventorro y Risto señala a Vilaplana: 'Pone en entredicho su versión
  7. Bloques de 18 plantas y vías verdes: así será el Sector Prim, el barrio nacido de la estación de la Sagrera
  8. Jóvenes y franquismo: 'Por qué nos gusta cantar el 'Cara al sol'

Planas pide: "prudencia e implicación para evitar que esto se extienda a las granjas de producción porcina"

Planas pide: "prudencia e implicación para evitar que esto se extienda a las granjas de producción porcina"

Detenidas tres personas por pertenecer a una organización supremacista

Celebrando la innovación: Cense gana la competición Mastercard For Fintechs 2025

Celebrando la innovación: Cense gana la competición Mastercard For Fintechs 2025

Solo en esta zona: cogiendo 2 días, disfrutas de hasta 6 de fiesta

Solo en esta zona: cogiendo 2 días, disfrutas de hasta 6 de fiesta

Albino (42 años), albañil: "Allí en Bolivia, por el mismo trabajo y las mismas horas, son unos 400 euros al cambio"

Albino (42 años), albañil: "Allí en Bolivia, por el mismo trabajo y las mismas horas, son unos 400 euros al cambio"

Catalunya se juega hasta 1.000 millones de euros con la crisis de la peste porcina

Catalunya se juega hasta 1.000 millones de euros con la crisis de la peste porcina

Primeras unidades de la UME se desplazan a Barcelona para ayudar con el brote de peste porcina

Lamine Yamal no teme a la fama: "Me gusta ser una estrella, nunca he sentido la presión"

Lamine Yamal no teme a la fama: "Me gusta ser una estrella, nunca he sentido la presión"