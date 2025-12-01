ING 'tira' de la inteligencia artificial y de su nube privada para rivalizar con los neobancos

ING empezó a implementar soluciones bancarias a distancia en España a finales de los años 90. Tu otro banco y cada día el de más gente fue el eslogan utilizado por la entidad para dar a conocer en el mercado español un modelo diferenciado de la gran banca: más ágil, más sencillo y a distancia, en el que se podía operar por teléfono. "Nuestra tecnología ha ido evolucionando a lo largo de los años, aunque nuestro objetivo principal siempre ha sido ofrecer al cliente una experiencia de usuario clara, transparente y que se pueda ejecutar de forma digital", asegura Rocío López Valladolid, la actual responsable de tecnología y con una trayectoria de 17 años en la empresa, en una entrevista con 'activos', el vertical de economía de Prensa Ibérica.

El grupo ahora está centrado en sacar todo el partido a la migración que han realizado a su nube privada (un almacén digital propio que ya no depende de proveedores externos) e implementar la inteligencia artificial para rivalizar con la amplia oferta digital que están desplegando los neobancos. "Ahora mismo el 98% de los clientes ya solo nos contacta a través de su teléfono móvil, se ha convertido en nuestro canal principal para comunicarnos con ellos", expone esta directiva.

Rocío López, CIO de ING España y Portugal. / Carlos Muina

López Valladolid ha sido la responsable de llevar todos los servidores y los servicios del banco a su propia nube privada, un hito tecnológico que la empresa que se completó en 2024. "Ha sido el mayor reto tecnológico al que nos hemos enfrentado y nos ha permitido acelerar nuestros procesos, ser capaces de escalar aún más nuestras propias aplicaciones", asegura. La entidad ahora opera con un sistema nube híbrida que combina su infraestructura privada, cuyo centro de datos se ubica en Países Bajos, con la nube pública para aprovechar la flexibilidad e incorporar capacidades avanzadas, como la inteligencia artificial.

Con este modelo tecnológico, la empresa asegura que tiene más flexibilidad para crear aplicaciones y nuevas funcionalidades de forma más rápida. "Ahora podemos agilizar el desarrollo de nuevos productos, que es lo que nos interesa. Nuestra mayor obsesión es adaptarnos constantemente a lo que los clientes nos demandan y para ello necesitamos ser muy rápidos", explica. "Combinamos lo mejor de los dos mundos: la solidez y confianza de un banco con una trayectoria de 26 años en España, y la agilidad e innovación de una fintech", abunda López Valladolid. La entidad asegura que la mitad de los clientes que han contratado sus servicios en 2025 son menores de 36 años.

El próximo reto es la integración de la inteligencia artificial generativa. ING la está empezando a aplicar tanto en la atención al cliente, con asistentes en IA, así como en la mejora de procesos internos. "No consideramos que la IA puede desplazar a los profesionales, pero sí que estamos automatizando las tareas que generan poco valor añadido y liberamos tiempo para la creatividad y la toma de decisiones", asegura Rocío López Valladolid.

Nueva organización

El cambio que ING ha llevado a cabo no solo es tecnológico, también ha implicado un cambio organizativo de calado. La entidad ha tenido que adoptar un modelo de equipos multidisciplinares en los que están presentes profesionales de tecnología, negocio y operaciones para diseñar cada producto. "Procuramos que todos los profesionales trabajen de forma coordinada. Los ingenieros y los comerciales trabajan juntos para desde el primer momento en el que planteamos un nuevo desarrollo. Eso nos permite ofrecer soluciones más integradas y procesos digitales sin fricción", explica Rocío López Valladolid.

Actualmente, el área tecnológica es una de las más grandes del banco y ya está formada por casi 500 profesionales, un tercio de la plantilla. Y las previsiones de la responsable de tecnología de la entidad es que los empleados en esta área continúen aumentando. ING ha fijado Madrid como uno de sus hubs tecnológicos globales, lo que implicará incorporar mil nuevos especialistas en los próximos cuatro años para desarrollar soluciones para todo el grupo.

Esta infraestructura tecnológica también ha tenido que dotarse de un fuerte sistema de ciberseguridad, otra de las áreas que ING está impulsando. "Hemos tenido que tener en cuenta la ciberseguridad cuando desarrollamos cualquier proceso. También estamos incorporando algunas herramientas para ayudar a los clientes a detectar los fraudes. Entre las innovaciones más recientes destacan funciones como ¿Quién me llama?, que permite verificar si una llamada procede realmente del banco, o el botón SOS Fraude, con el que los clientes pueden bloquear de inmediato sus cuentas y tarjetas desde la app en caso de sospecha", concluye Rocío López Valladolid.