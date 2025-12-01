Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Caídas fuertes del bitcóin

El Ibex 35 arranca diciembre con suaves caídas pendiente de la Reserva Federal

Este lunes comparece el presidente de la Fed, Jerome Powell, a la espera de que el organismo estadounidense rebaje los tipos el próximo 10 de diciembre

La Bolsa española inicia diciembre a la baja, con pérdidas del 0,29 % y pendiente de la Fed

La Bolsa española inicia diciembre a la baja, con pérdidas del 0,29 % y pendiente de la Fed

Pablo Gallén

Pablo Gallén

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Bolsa española ha iniciado diciembre con pérdidas del 0,29%, en una jornada en la que se conocerán los PMI manufactureros en Europa y Estados Unidos, donde además comparece el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, a la espera de que el organismo rebaje los tipos el próximo día 10.

En los primeros compases de este lunes, el Ibex 35, el principal selectivo español, cotiza en los 16.329,5 puntos, tras descender ese 0,29 %. Las ganancias del año se reducen al 40,76%.

En el apartado empresarial destaca la venta de siete proyectos fotovoltaicos en Colombia de Grenergy a Ecopetrol. Se trata de una capacidad instalada total de 88 megavatios (MW), que se entregarán de manera escalonada e independiente a lo largo de 2026, según ha informado la compañía en un comunicado.

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Murcia ha homologado el plan de reestructuración para la división de Energía de Soltec, según ha informado este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Airbus ha informado este lunes de que ya se han realizado las modificaciones necesarias en la mayoría de los casi 6.000 aviones de la familia A320 potencialmente afectados por un problema que podía hacer fallar los controles de vuelo. En concreto, el fabricante aeronáutico advirtió el pasado viernes de que, a raíz de un incidente, se había detectado que la intensa radiación solar podía corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo de los aviones A320 en servicio.

En otros mercados, el bitcóin se desploma el 5,12%, hasta los 86.502,06, dólares; la plata ha revalidado récord (57,86 dólares) y el Brent, el crudo de referencia en Europa, avanza el 0,46%, hasta los 63,49 dólares, después de que la alianza OPEP+ haya decido mantener el nivel de su oferta conjunta de petróleo, que supone cerca de la mitad de la producción mundial, al menos hasta el 1 de abril de 2026.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Joan Ramon Morante, director del IREC: 'No hay suficiente energía disponible para electrificar el 30% del transporte
  2. La presión por las notas dispara ya la ansiedad en 2º de bachillerato: 'Quiero acabar la 'sele' y no volver a abrir un libro en mi vida
  3. Garcimar, la empresa que factura más de 100 millones de euros vendiendo pescado de alta gama
  4. El poder de las apariencias en el enjuiciamiento del fiscal General del Estado: ¡Es el colegueo, estúpido!
  5. Daniel Bjarnason, director de la London Symphony Orchestra en 'Lux', sobre Rosalía: 'Tiene capacidad para crear nuevos mundos
  6. Todo es mentira' desvela la imagen del resevervado de Mazón en El Ventorro y Risto señala a Vilaplana: 'Pone en entredicho su versión
  7. Bloques de 18 plantas y vías verdes: así será el Sector Prim, el barrio nacido de la estación de la Sagrera
  8. Jóvenes y franquismo: 'Por qué nos gusta cantar el 'Cara al sol'

La actriz Elisa Mouliaá pide tres años de cárcel para Iñigo Errejón

¿Cuándo es el sorteo del Mundial de 2026? Fecha, hora, bombos. dónde ver y rivales de España

¿Cuándo es el sorteo del Mundial de 2026? Fecha, hora, bombos. dónde ver y rivales de España

Llegan a Barcelona 80 militares de la UME para ayudar en el control de la peste porcina

Llegan a Barcelona 80 militares de la UME para ayudar en el control de la peste porcina

El 80% de los alimentos en las máquinas expendedoras de hospitales y residencias serán saludables

El 80% de los alimentos en las máquinas expendedoras de hospitales y residencias serán saludables

Llega el invierno meteorológico a Catalunya: cambios bruscos

Llega el invierno meteorológico a Catalunya: cambios bruscos

Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: así pueden tus vecinos tomar "acciones judiciales" contra ti por hacer obras en tu piso

Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: así pueden tus vecinos tomar "acciones judiciales" contra ti por hacer obras en tu piso

La Seguridad Social lo confirma: después de 18 meses de baja, el puesto queda suspendido y se deja de cotizar

La Seguridad Social lo confirma: después de 18 meses de baja, el puesto queda suspendido y se deja de cotizar

Este es el nuevo canal de televisión que llega el 1 de enero de 2026 (tras la marcha de Paramount Network)

Este es el nuevo canal de televisión que llega el 1 de enero de 2026 (tras la marcha de Paramount Network)