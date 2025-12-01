GDELS-Santa Bárbara y Gutmar impulsarán en Catalunya un centro de excelencia en sistemas de uso dual

General Dynamics-Santa Bárbara (GDELS) y Gutmar darán un nuevo impulso a su alianza estratégica con la puesta en marcha de un centro de excelencia de proyectos de sistemas de uso dual en Catalunya, que se convertirá en el eje de su colaboración en este ámbito. La creación de este centro supone un paso más tras el acuerdo firmado por ambas compañías para promover soluciones tecnológicas de uso dual, es decir, con aplicación tanto militar como civil. Su misión será desarrollar y presentar proyectos en fase finalista, orientados a aportar capacidades innovadoras tanto a las fuerzas armadas como a los dispositivos de respuesta ante catástrofes naturales.

La movilidad militar y la gestión de emergencias se han consolidado como prioridades para las administraciones nacionales y para la Unión Europea, que buscan reforzar su resiliencia frente a escenarios críticos. En este contexto, el nuevo centro nace con la vocación de responder a estas necesidades mediante soluciones avanzadas y listas para desplegar.

La combinación del catálogo de producto, el grado de madurez tecnológica y las capacidades industriales de General Dynamics-Santa Bárbara (GDELS) y Gutmar permitirá articular en Catalunya una capacidad singular en el desarrollo de sistemas de uso dual. Esta apuesta conjunta no solo se alinea con la creciente demanda en estos campos, sino que se espera que genere un importante retorno industrial, impulsando la competitividad, la innovación y el posicionamiento internacional del tejido empresarial catalán.

Con este proyecto, ambas compañías refuerzan su compromiso con la soberanía tecnológica europea, la seguridad y la protección civil, contribuyendo al desarrollo de soluciones que pueden marcar la diferencia tanto en misiones de defensa como en situaciones de emergencia y asistencia humanitaria.