Solo en esta zona: cogiendo 2 días, disfrutas de hasta 6 de fiesta

El puente de diciembre ya se acerca.

Para muchos, estas fechas son sinónimo de poder escapar de la rutina con las últimas vacaciones del año, antes de que las fiestas de Navidad llamen a nuestras puertas.

No es una fecha nueva

Distintos medios han anunciado que ha habido un cambio en el Boletín Oficial del Estado (BOE) porque se ha anunciado un día más de festividad para el puente de diciembre: el miércoles 3 de diciembre.

Sin embargo, de este festivo solo podrán disfrutar los navarros, porque es el Día de la Comunidad Foral.

Para ellos, no se trata de una fecha nueva. Su publicación oficial en el calendario se efectúa anualmente, como el resto de festivos nacionales y autonómicos.

Además, es una festividad obligatoria por ley foral desde 1985 y, para la mayoría, es un día muy especial.

¿Quién fue san Francisco Javier?

El Día de la Comunidad Foral de Navarra se celebra el 3 de diciembre para conmemorar la muerte de san Francisco Javier, su santo patrón.

Según varias fuentes, san Francisco Javier nació en el Castillo de Javier, en 1506.

Más tarde, se trasladó a París para estudiar y allí conoció a san Ignacio de Loyola. Con él y otros cinco compañeros, fundaron la Compañía de Jesús (los jesuitas de la Iglesia Católica).

Tras ser ordenado como sacerdote, fue enviado a evangelizar Oriente: fue el primer misionero en llegar a Japón, trabajó en la India, Malasia y las Islas Molucas (Indonesia), entre otras.

Murió en 1552 cuando viajaba a China y en 1622 fue santificado. A lo largo de los años fue designado como Patrono de todas las Misiones, de Oriente y de la Obra de la Propagación de la Fe.

El castillo donde nació

Ahora, uno de los lugares más emblemáticos para el gran día es el Castillo de Javier, situado en el mismo pueblo de Javier (Navarra).

Su importancia es evidente: en el lugar donde nació se mantiene vivo el legado de san Francisco Javier. Por eso y para su correcta conservación, si sus visitantes quieren adentrarse en el castillo, las entradas cuestan un euro y medio (a partir de los seis años).

Además de ser un lugar histórico, también se ha convertido en un lugar de peregrinación, que recibe muchos turistas religiosos a lo largo del año.

Intercambio cultural en una comunidad uniprovincial

La festividad del día 3 no se centra exclusivamente en el castillo y un acto único, sino que se distribuyen los eventos por varios municipios. De hecho, distintas corales y bandas de música del lugar ofrecerán conciertos simultáneos a las 13:00 horas.

Todas las actuaciones se abrirán con el Himno de Navarra pero, a partir de ahí, cada agrupación continuará con su propio programa, según la tradición y el estilo de cada municipio.

El aspecto más significativo es que muchas formaciones musicales aprovechan el día para visitar otras localidades y compartir el día con un público que no sea el habitual. De este modo, se produce una especie de intercambio cultural que resulta muy enriquecedor para la jornada.

Importantes días para Navarra

Por lo tanto, este miércoles es festivo únicamente en Navarra y sus ciudadanos ya se pueden planificar un puente de seis días (porque el lunes día 8 también es festivo, por el Día de la Inmaculada Concepción), si sus trabajos se lo permiten.

Algunas de las ciudades beneficiadas por el calendario son Pamplona, Tudela, Estella, Tafalla, Sangüesa, Corella u Olite, aunque también es festivo en el resto de municipios de la comunidad autónoma.

Para muchos otros navarros, el Día de la Comunidad Foral también puede significar el inicio de un puente con un notable flujo de visitantes en sus comercios: más desplazamientos, más reservas y más actividad turística.