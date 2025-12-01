Didier, jubilado francés con más de 4.000 euros de pensión: "Me jubilé más tarde porque disfrutaba mucho de mi trabajo"

Un retiro muy por encima de la media. Según un reportaje del medio francés Le Figaro recuperado por medios franceses y luego replicado internacionalmente, un hombre identificado como "Didier", de 77 años, afirma recibir una pensión mensual de 4.205 euros brutos tras jubilarse.

Se trata de un antiguo agente judicial, una profesión vinculada a una caja especial de pensiones, con más de 30 años de carrera a sus espaldas.

Didier asegura que decidió jubilarse a los 65 años, "más tarde que la edad legal", porque disfrutaba de su trabajo, y que su pensión resulta de cotizaciones elevadas, régimen especial y "capital de puntos" acumulado a lo largo de su carrera.

¿Qué tan excepcional es su pensión en Francia?

Aunque no existen estadísticas públicas recientes muy detalladas que indiquen cuántos pensionistas en Francia superan los 4.000 euros mensuales, sí sabemos que la pensión media en Francia ronda los 1.600 euros mensuales según fuentes comparativas recientes.

Esto convierte la pensión de Didier en una excepción clara (más del doble de la media) lo que sugiere que su caso representa uno de los extremos del sistema, reservados a profesionales de alto ingreso, larga carrera y régimen especial.

Comparativa con España

Pensiones en España

Según datos oficiales de 2025, la pensión media de jubilación en España se sitúa en unos 1.508,7 euros al mes .

. La pensión media de todo el sistema (todas las prestaciones) ronda los 1.308,2 euros/mes .

. Por tanto, la pensión de Didier multiplica por casi 3 veces la pensión media española de jubilación, y por más de 2,5 veces la media europea de pensiones en general.

Unos pensionistas se relajan en un parque, en una imagen de archivo. / ALBERT BERTRAN - ARCHIVO

Funcionarios de justicia en España (salarios y retribuciones)

Para contextualizar la diferencia con quienes trabajan en el ámbito judicial en España:

Un funcionario de justicia de los cuerpos de "Gestión procesal y administrativa" cobra un salario medio en torno a 2.350 euros al mes .

. Otros cuerpos, como "Tramitación procesal" o "Auxiliar judicial", tienen ingresos inferiores, del orden de 2.000 euros/mes o incluso menos, dependiendo de complementos y destino.

o incluso menos, dependiendo de complementos y destino. Los letrados de la Administración de Justicia (escalafón superior) tienen remuneraciones más elevadas, a nivel de decenas de miles de euros anuales.

En conjunto, estos sueldos distan muchísimo de la pensión de 4.205 euros mensuales que afirma recibir Didier, lo que pone de relieve las diferencias entre sistemas: régimen especial francés y cotización alta contra el sistema general español con retribuciones de actividad (no pensión).

Qué revela este caso sobre los sistemas de pensiones

El caso de Didier subraya cómo ciertos regímenes especiales en Francia permiten pensiones muy por encima de la media cuando se combina una larga carrera, ingresos elevados y cotización generosa.

Comparado con España, evidencia el desequilibrio entre la media de pensiones recibidas por muchos jubilados y los niveles más altos que puede alcanzar un grupo muy reducido.

También plantea preguntas sobre la equidad intergeneracional y social — ¿es justo que unas profesiones acumulen privilegios tan importantes en jubilación?

El caso de Didier es un ejemplo llamativo, casi extremo, de lo que puede ofrecer un régimen especial de pensiones cuando se dan las condiciones: profesión escasa, ingresos altos, carrera prolongada.

Una diferencia abismal

Su pensión de 4.205 euros brutos mensuales contrasta con la realidad de la mayoría de jubilados, tanto en Francia (media de 1.600 euros) como en España (1.500 euros).

Esto pone en evidencia las grandes desigualdades que pueden resultar del diseño de los sistemas de jubilación, y cuestiona hasta qué punto dichos privilegios son compatibles con criterios de equidad.

Este testimonio, precisamente por su rareza, vale la pena destacarlo: revela fisuras en los sistemas y ofrece un punto de reflexión sobre cómo concebimos las pensiones, los regímenes especiales y la justicia generacional.