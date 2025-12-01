Tres consejos para comprar seguro y evitar las estafas durante el Black Friday y el Cyber Monday (y las Navidades)

Con permiso de las Navidades, el Black Friday y el Cyber Monday son los días más esperados del año para comercios y compradores compulsivos. En España, la campaña concentra en poco más de una semana cerca del 25% de las ventas anuales del e-commerce, según un reciente informe de NTT DATA.

Sin embargo, también es una fecha destacada en el calendario de los cibercriminales, que aprovechan un delirio capitalista que se vehicula cada vez más por canales electrónicos para tratar de estafar a los consumidores. Entre 2023 y 2024, los fraudes digitales perpetrados en la última semana de noviembre crecieron un 34%, según datos de la firma de ciberseguridad Kaspersky.

Como viene siendo tendencia, el Black Friday y el Cyber Monday de 2025 se traducirán en un aumento de las ventas, pero también en estafas que van de phishing a la suplantación de identidad. Estas viajan a través de páginas web falsas que no envían los productos que hemos comprado, SMS sospechosos que advierten de supuestos pedidos atascados en aduanas o cheques regalos que esconden virus informáticos. Distintas fórmulas para engañar a los compradores y acceder a sus datos personales, también financieros.

El 70% de los correos electrónicos en Black Friday son fraudulentos y exponen a la cadena de suministro. / Trend Micro

Tres consejos

Para evitar ser víctima de alguno de estos engaños, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) recomienda tomar precauciones y esquivar las prisas por conseguir descuentos durante la avalancha de ofertas del Black Friday y el Cyber Monday para priorizar la conciencia. Estos son sus tres consejos, perfectamente válidos para Navidad u otros periodos de compras en línea.

Probablemente, el más importante. Antes de abalanzarte a añadir productos a tu carrito virtual, es crucial que verifiques que la página web en la que quieres comprar es legítima. ¿Cómo? Puedes comprobar que la dirección es segura (empieza por https://), si cuenta con un sello de confianza online y si dispone de información de contacto visible. Si conoces la marca, revisa que el portal sea legítimo. Si no, busca opiniones en Internet. Conocer la experiencia de otros usuarios puede ser vital.

El INCIBE también da otras recomendaciones técnicas para antes de comprar. Por un lado, actualizar el dispositivo con el que harás el pedido, ya sea tu móvil o tu ordenador. Contar con la última versión del sistema operativo garantiza una mayor ciberseguridad. Por el otro, hacer la compra desde una red wifi privada o desde tu conexión móvil, evitando así redes públicas, una tela de araña más habitada por criminales informáticas.

Sin precaución no hay compra segura. Una vez hayas localizado la oferta que te interesa, desconfía de las gangas que te parezcan demasiado buenas, revisa bien la dirección de la página web desde la que estás comprando y localiza los métodos de pago disponibles. Lo más recomendable, según INCIBE, son los sitios que aceptan tarjetas de crédito y débito, tarjetas monedero y plataformas de pago en línea como PayPal, Bizum, Apple Pay o Google Pay.

Desgraciadamente, la compra no es el último paso en el que debes estar atento. Para evitar posibles timos, INCIBE recomienda que después de cada adquisición guardes los comprobantes, revises el proceso de envío, compruebes que el producto recibido coincide con el que compraste y repases tus movimientos bancarios para detectar si se ha producido algún cargo sospechoso que no ordenaste. "Detectarlo a tiempo puede evitarte disgustos mayores", advierten.

Si cumples con todos estos puntos has hecho lo correcto para tener una compra segura. Quizás no es tan rápido, pero sí más fiable. Para una mayor seguridad, sea época de compras o no, es importante actualizar periódicamente tus contraseñas. Una dieta variada de claves de acceso es la mejor arma contra el cibercrimen.