Albino (42 años), albañil: "Allí en Bolivia, por el mismo trabajo y las mismas horas, son unos 400 euros al cambio"

Sin duda alguna, la construcción se ha convertido en uno de los sectores con mayor falta de mano de obra en nuestro país. Ya no es solo el esfuerzo físico que necesita el obrero para llevar a cabo su actividad, sino también los sueldos precarios que muchos trabajadores reciben tras largas jornadas laborales.

Este sería un factor condicionante que explica muy bien por qué cada vez menos jóvenes se sienten atraídos por profesiones técnicas, unas que suelen requerir un gran sacrificio. De hecho, frente a esta escasez de jóvenes en la construcción, muchos inmigrantes deciden trasladarse al país con el objetivo de realizar estos trabajos.

Los trabajadores extranjeros en la construcción

Precisamente este es el caso de Albino, albañil de 42 años, que decidió trasladarse a España hace seis años para mejorar sus condiciones laborales y el salario que ganaba. Este hombre tomaría una decisión difícil: dejar su tierra natal, Bolivia, tras 11 años trabajando como albañil.

Un elemento importante que podemos destacar es la formación laboral que posee Albino, siendo este un oficial de albañilería con experiencia. Ahora bien, las cifras que ha recibido en ambos países son bastante diferentes.

Mientras que en Bolivia su sueldo se correspondería con unos 400 euros aproximadamente, en España esta cifra ascendería hasta "unos 1.300 o 1.400 euros". Es curioso cómo desempeñando el mismo puesto de trabajo, con un horario de lunes a viernes, y sus 8 horas diarias, las cifras en el caso español triplicarían a las de su antigua profesión en Bolivia.

Sin embargo, y a pesar de la notable mejora en el sueldo de este albañil boliviano, es evidente que las cifras que recibe en España siguen siendo inferiores en comparación con el esfuerzo realizado. Sin duda, este es un problema que muchos albañiles y obreros siguen sufriendo en su día a día.

La problemática del relevo generacional

Y si todo el asunto salarial no fuera ya suficiente, en España nos encontramos con otro obstáculo más: el reemplazo generacional en el sector de la construcción. En este sentido, el portal Randstad Research ha realizado un estudio sobre el mercado de trabajo en este sector.

Según datos oficiales del INE, desde el cuarto trimestre de 2019, el grupo de trabajadores de 45 a 54 años habría superado con creces al de 35 a 44 años. En consecuencia, las cifras nos hablan de una concentración del empleo en los trabajadores mayores de 45 años, suponiendo así un 55% del total.

A nivel general, esta estructura de edad se mantiene en los tres grandes grupos de Construcción de edificios, Ingeniería civil y Actividades de construcción especializada. Sin embargo, la tendencia más llamativa sería la de Construcción de edificios, donde el 60% de los empleados superarían los 45 años.

Estos datos no hacen más que evidenciar un problema que viene arrastrando el mercado constructivo en España desde hace varios años, más concretamente desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en el año 2008.