La UME despliega especialistas en contaminación biológica en Catalunya por el brote de peste porcina africana

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha activado este domingo su primer despliegue en Catalunya por el brote de peste porcina africana (PPA) detectado en la sierra de Collserola. A petición de la Generalitat, un equipo NRBQ, especializado en riesgos y contaminación biológica, se está desplazando desde Torrejón y ya ha iniciado las primeras tareas de reconocimiento y apoyo técnico en la zona afectada. En las próximas horas se sumarán más efectivos.

El brote continúa concentrado en Cerdanyola del Vallès, donde este domingo se han localizado al menos ocho jabalíes muertos, que se añaden a los casos confirmados en los últimos días. Todos los positivos detectados hasta ahora corresponden a fauna salvaje, un dato que el Govern considera clave por el impacto que tendría la entrada del virus en las granjas.

Granjas negativas

Las 39 explotaciones situadas dentro del radio de seis kilómetros siguen inmovilizadas, pero todas las analíticas han resultado negativas. El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, insiste en que la prioridad absoluta es impedir que el virus salga del perímetro y se extienda a otras zonas.

El plan de contención se mantiene con dos anillos de seguridad. El primero, de seis kilómetros, está completamente cerrado y concentra las tareas de rastreo, retirada de animales muertos y seguimiento de la fauna. El segundo, de veinte kilómetros, afecta a 64 municipios y limita actividades recreativas para no interferir en los trabajos.

Cerrar Collserola sigue siendo una tarea complicada. Sobre el terreno se están desplegando vallas, trampas y repelentes para frenar el movimiento de los jabalíes, aunque el parque cuenta con más de cien accesos principales y cerca de cuatrocientos secundarios. Cada ejemplar localizado se desinfecta y se envía al CReSA para su análisis.

Municipios afectados por las restricciones para contener el brote de peste porcina / El Periódico

Refuerzo militar

La Generalitat mantiene la alerta sanitaria y recuerda que habrá sanciones para quienes incumplan las restricciones. La llegada del equipo NRBQ de la UME refuerza un dispositivo que trabaja para evitar que el virus traspase la zona acotada mientras se monitoriza la evolución del brote.