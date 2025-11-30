¿Es solvente el sistema público de pensiones en España? Esto es lo que dice el experto Manuel Álvarez

El debate sobre la sostenibilidad de las pensiones en España se aviva con la visión y análisis del economista Manuel Álvarez, un reputado experto en sistemas de previsión social.

Su enfoque es claro: las promesas futuras del sistema exceden con creces la capacidad actual del país, haciendo imprescindible una monitorización constante y la implementación de acciones correctivas sin demora.

Según Álvarez, el sistema español opera con un Fondo de Reserva de la Seguridad Social que considera "relativamente limitado" e "insuficiente". El punto central de su preocupación radica en el cálculo de los compromisos a largo plazo.

El experto señala que las provisiones matemáticas de los compromisos por pensiones del sistema superan "varias veces el PIB" nacional. Esto lo convierte en un pasivo que exige una evaluación periódica de la solvencia.

La clave está en Europa y el Ageing Report

Para Álvarez, la verdadera herramienta de presión para garantizar la solvencia no es interna, sino europea. Su análisis concede una "especial relevancia" al Ageing Report 2024 (AR2024) de la Comisión Europea.

La importancia de este informe, que se elabora cada tres años, no reside en su excelencia técnica, sino en su función como marco de referencia para las políticas económicas del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin) de la UE.

El Ecofin, consciente de los riesgos que un exceso de déficit público puede generar en la estabilidad de la Unión, mantiene un estricto seguimiento trienal sobre los gastos derivados del envejecimiento de la población, con las pensiones como el "elemento central" de la preocupación fiscal.

Imagen de los países de la Unión Europea y sus banderas. / GETTY IMAGES

Estos gastos son difíciles de controlar debido a su carácter inercial, directamente vinculado a la demografía, por lo que el monitoreo constante y la verificación de las hipótesis macroeconómicas son fundamentales.

El papel de la AIReF y la regla de gasto

La relevancia del AR2024 se materializa en el nuevo marco legal español. El Real Decreto 2/2023, de 16 de marzo, que recoge la última gran reforma de pensiones, otorga un papel crucial a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Esta institución tiene el mandato de publicar un informe de evaluación, con periodicidad trianual, a partir de marzo de 2025. Su objetivo es proyectar el impacto de las medidas adoptadas desde 2020 para fortalecer los ingresos del sistema hasta 2050.

La clave legal es que la AIReF debe emplear los mismos supuestos macroeconómicos y demográficos del último Ageing Report publicado por la Comisión Europea. Esto asegura que la evaluación interna española se ajuste a los criterios fiscales de Bruselas.

Si el informe de la AIReF determina que el gasto en pensiones superará los umbrales pactados con la Comisión Europea (especialmente el 13,3% del PIB en el periodo 2022-2050 tras el ajuste por medidas de ingresos), el Gobierno se verá obligado a proponer medidas correctoras adicionales.

En resumen, el análisis de Manuel Álvarez concluye que, aunque las cifras de los compromisos son gigantescas, la existencia de los informes europeos y el nuevo mecanismo de supervisión de la AIReF, ligado al AR2024, son herramientas esenciales para obligar al sistema a adoptar "medidas oportunas" y evitar un deterioro continuo de la solvencia a largo plazo.