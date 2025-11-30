Peste porcina africana en España: Catalunya intensifica las capturas de jabalíes | DIRECTO

La peste porcina africana ha reaparecido en España, tras 31 años, con la localización cerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) de varios jabalís muertos infectados con el virus, lo que ha encendido todas las alertas en el sector ganadero. El virus, que no afecta a los humanos, sí que supone una amenaza grave para las explotaciones porcinas y la fauna silvestre.

Para contener la propagación de la enfermedad, la Generalitat ha activado medidas extraordinarias y cierres en los accesos al bosque en un total de 64 municipios de Catalunya, incluidos Barcelona, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Rubí, Sabadell y Sant Cugat.

Municipios afectados por las restricciones para contener el brote de peste porcina / El Periódico

Te informamos en directo de la última hora sobre la noticia:

La Generalitat intensifica las capturas de jabalíes con jaulas trampa El Departament d'Agricultura de la Generalitat intensifica hoy la captura de jabalís con jaulas trampa en Collserola. Además, insiste a la población en que nadie vaya al parque para minimizar el riesgo de propagación del brote de peste porcina africana.

La Generalitat hará capturas de jabalíes y pide que nadie vaya al Parque de Collserola El sector porcino ha pedido este sábado al Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat que se intensifiquen las medidas de control de la cabaña de jabalíes en la sierra de Collserola (Barcelona) para confinar los casos de peste porcina en la zona en la que se han hallado seis animales muertos. El responsable del sector porcino de la Unió de Pagesos, Rossend Santiveri, ha explicado esta noche en una entrevista con el canal 3Cat que a última hora de la tarde ha tenido lugar una reunión en la sede del Departamento con ganaderos, empresarios, cazadores y Agentes Rurales. El representante de Unió de Pagesos ha avanzado que mañana se intensificará la batida de jabalís en la sierra pero ha pedido que "todos", desde Agentes Rurales, a efectivos del Seprona o cazadores, "todos lo que hagan falta", incrementen sus medios para controlar el virus.

La Generalitat pide la colaboración ciudadana para frenar la peste porcina El conseller catalán de Agricultura, Ganadería, Pesca, Ganadería y Alimentación, Òscar Ordeig, ha pedido la colaboración ciudadana para frenar la peste porcina africana (PPA). En un mensaje lanzado este sábado a través de las redes sociales, el conseller indica que "es imprescindible contar con la colaboración de todo el mundo para frenar la propagación de la peste porcina", y ha pedido expresamente que los ciudadanos "no se acerquen a la sierra de Collserola si no es estrictamente necesario". En este sentido, el conseller ha pedido hoy "seguir todas las indicaciones de las autoridades y de los canales oficiales" y, especialmente, tener la "máxima precaución alrededor de Cerdanyola y el Parc de Collserola, zona 0 del brote de peste porcina africana".

Los investigadores advierten que es posible que se encuentren más jabalís muertos Francesc Accensi, investigador de la PPA en el laboratorio del centro de sanidad animal CReSa y profesor de la Facultad de Veterinaria de la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), ha dicho a EFE que "existe el riesgo de que se encuentren más" jabalís muertos en los próximos días y de que los cuatro hallados ayer se encontraron en el marco de la búsqueda activa que se está llevando en el perímetro de seis kilómetros marcado por la administración en torno al lugar en el que aparecieron los cuerpos de los primeros ejemplares fallecidos. Accensi ha precisado, sin embargo, que no se tiene constancia de momento de que la enfermedad haya infectado a alguna granja de cerdos.

Expertos investigan el foco de la enfermedad Los expertos en sanidad animal investigan si algún elemento que fuera transportado por la autopista AP-7, desde un resto alimentario a una rueda, es el origen del foco de peste porcina africana (PPA) que se ha detectado entre jabalíes en el área de Collserola (Barcelona). Francesc Accensi, investigador de peste porcina africana en el laboratorio del centro de sanidad animal CReSa y profesor de la Facultad de Veterinaria de la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), ha dicho a EFE que saber el origen del foco por el que de momento han muerto seis jabalís es "la pregunta del millón", pero que "es plausible" la hipótesis de que la autopista AP-7 haya sido el eje transmisor del virus. En los laboratorios de sanidad animal, ha añadido, se trabaja ahora en secuenciar el virus. Ese trabajo, ha precisado, permitirá saber si el virus es similar o idéntico a los brotes de los que se ha informado en los países antes citados. Con esa información, se podrá determinar si el foco proviene de algún elemento que haya pasado por la autopista AP-7 en algún vehículo en tránsito por la zona.

Comercio exterior El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado en rueda de prensa que la "prioridad" ahora es contactar con los terceros países que no aceptan la regionalización de las importaciones de cerdo llegadas de España, es decir, cierran la frontera a la llegada de cualquier producto porcino procedente del país y no sólo de la zona afectada. España exporta carne y otros derivados del cerdo por un valor que ronda ya los 9.000 millones de euros anuales, de los que 3.700 millones proceden del envío a más de 100 terceros destinos, siendo China el principal cliente. Precisamente, ha valorado el reciente acuerdo firmado entre España y China por el que el país asiático acepta la regionalización de las compras de porcino ante casos de PPA. Por otro lado, también ha incidido en que la Unión Europea (UE) -a la que se exporta por valor superior a los 5.000 millones/año- sí acepta dicha regionalización.

Albert Martín Japón, principal preocupación para el sector porcino español El ministro Planas ha comparecido este mediodía en rueda de prensa para explicar que el Gobierno está centrado en minimizar el impacto económico de esta crisis para el sector porcino español. Planas ha detallado que España exporta cerca de 3.700 millones de euros a países extracomunitarios y que un total de 20 países cerrarán la compra de porcino español al conjunto del país. Entre ellos, el más destacado es Japón, que en 2024 concentraba el 12% de las exportaciones extracomunitarias.

800 millones de euros en juego: el Gobierno busca reducir el impacto de la peste porcina

El cierre de Collserola puede durar "días y probablemente semanas" El cierre del parque de Collserola por los casos de peste porcina detectados en la zona es, por ahora, indefinido. El Consorcio del Parque Natural de Collserola ha avisado de que la clausura del espacio puede durar "días y seguramente semanas". El consorcio ha desplegado, este sábado, informadores para evitar que nadie entre al parque. Además, han señalizado con carteles la prohibición de acceder para realizar ningún tipo de actividad al aire libre.