Sigifredo Ledesma invirtió en un negocio de aceitunas: “Yo pensaba que con mil olivos podía vivir”

“Si me dedicara solo a los olivos, andaría de cabeza”, afirma el empresario tras ampliar su explotación a 3.000 árboles

Olivos por la zona del Parque Natural Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, en Jaén.

Olivos por la zona del Parque Natural Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, en Jaén. / Stock.adobe.com / Kevin George

Mariona Carol Roc

Un agricultor andaluz ha explicado en una tertulia en la cuenta de TikTok 'El hombre descalzo' cómo su apuesta inicial por el olivar tradicional se convirtió en un problema económico inesperado.

“Yo pensaba que con mil olivos podía vivir. Y con mil olivos no vives, ni con dos mil, ni con tres mil”, lamenta.

El productor asegura que los cambios sucesivos del precio de la aceituna hicieron imposible mantener la rentabilidad que había calculado. “La aceituna un año vale 60 céntimos, otro año vale un euro y medio…”, explica.

Un cálculo prometedor que terminó en decepción

El agricultor relata que su inversión se produjo tras un año especialmente rentable para el sector. Con esos datos, elaboró una previsión optimista.

“Esos mil olivos dan 20 o 25 mil kilos de aceitunas al año… A 80 céntimos son 20 mil euros al año. Una buena rentabilidad, un 20% de por vida”, asegura.

Sin embargo, cuando llegó el momento de cosechar, el precio cayó: “Cojo la aceituna ese año a 40 céntimos. A la mitad”.

Costes crecientes y beneficios mínimos

La caída del precio, sumada a los costes de explotación del olivar tradicional, dejó la inversión muy lejos de lo esperado.

“Si tú le quitas el precio de lo que vale el abono, le metes mano de obra de corte [poda de los olivos], le metes horas de tractor, le metes la cogida… tú le ganas una perra a eso. Lo comido por lo servido”, señala.

Según dice, acabó con “mil olivos ruinosos, porque no nos daban para vivir”.

De la ruina a los 3.000 olivos… pero como ingreso complementario

Pese a las dificultades, el agricultor ha ampliado su explotación a 3.000 olivos, aunque recalca que lo hace solo como actividad secundaria.

“Ahora tengo casi tres mil olivos… pero como ingreso más. Si me dedicara solo a los olivos, andaría de cabeza”, concluye.

@elhombredescalzo "Ni con 2000 ni con 3000" #elhombredescalzo #olivo #ruina ♬ original sound - El Hombre Descalzo

Usuarios que no comparten su visión

Tras la publicación de este vídeo viral, con más de 833.000 visualizaciones en un mes, algunos agricultores y usuarios de la red social han mostrado su desacuerdo con estas palabras con comentarios como: "Todo es malo con los olivos. Pero los Land Rover, los pisos en la playa, los tractores,... caen del cielo. Ni yo siendo funcionario puedo optar a eso 😅" o "Todos los ganaderos, agricultores pierden dinero pero no se van a trabajar a otra cosa ... y llevan buenos coches, fincas, naves, etc.... para dar pérdidas no les va mal".

