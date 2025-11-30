Catalunya detecta otros ocho jabalíes muertos en Collserola y no descarta más casos de peste porcina africana

Ocho jabalíes han sido hallados muertos en Cerdanyola del Vallès este domingo tras la intensificación de captura de la Generalitat, que eleva el brote de peste porcina en Catalunya a 12 casos sospechosos y dos confirmados por el laboratorio de referencia. Fuentes del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación han informado de que en las últimas horas, y en el marco del dispositivo de control habilitado para frenar el avance de la enfermedad, se han encontrado los ocho cuerpos, animales a los que ahora se les hará un análisis para confirmar que han fallecido por PPA.

Los dos únicos casos confirmados por el laboratorio de referencia, el Central de Veterinaria de Algete (Madrid), fueron hallados el viernes en Bellaterra, en plena sierra de Collserola, a apenas un kilómetro de distancia. Y el sábado se notificaron otros cuatro casos, también en Cerdanyola, que los laboratorios catalanes y las inspecciones visuales sí pudieron confirmar los positivos, a la espera de la validación definitiva desde la capital.

Los Agents Rurals están trabajando en esa zona perimetrada, con perros, para encontrar cadáveres de jabalíes. Así que es posible que la cifra vaya subiendo porque el virus es muy contagioso. El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig,en una entrevista en "El Suplement" de Catalunya Ràdio, no ha descartado que la cifra aumente en las próximas horas porque se están encontrando animales, tanto en el primer radio de 6 kilómetros como en el de 20.

Este domingo se están intensificando las capturas de jabalíes en Collserola. El proceso lo están coordinando los Agents Rurals, junto con Agricultura, pero también hay personal de la empresa pública Forestal Catalana y otros especialistas, como la unidad del SEPRONA de la Guardia Civil y compañías privadas especializadas.

"Hoy tenemos que ver si hay más positivos", ha señalado. También ha destacado que hasta el momento todos los animales con peste porcina han estado dentro del radio de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), pero que en caso de tener que ampliar este radio utilizarán "los medios técnicos, económicos y efectivos que hagan falta".

Posible intervención de la UME

El plan de contención se estructura en dos zonas diferenciadas. El área más próxima al foco, con un radio de seis kilómetros, permanece completamente cerrada y concentra los trabajos de rastreo sobre el terreno. En esta franja se buscan nuevos ejemplares muertos, se instalan barreras de contención y se monitoriza el movimiento de la fauna para impedir que el virus salga del perímetro. El segundo anillo, de hasta veinte kilómetros, afecta a 64 municipios y limita actividades recreativas.

La Generalitat está valorando la intervención de la Unidad Militar de Emergencias después de que el que la delegación del gobierno español haya ofrecido la posibilidad de activar la unidad de control cinegético de la UME. "Necesitamos buenos profesionales que lo hagan con garantías", ha destacado.

Municipios afectados por las restricciones para contener el brote de peste porcina / El Periódico

El conseller ha detallado que se instalaran trampas, repelentes y vallas para que los animales no se trasladen a otras zonas. "Ayer no acabó de funcionar porque es un parque natural con 100 accesos principales y 400 secundarios, muy difícil de cerrar", ha matizado. "Cualquier animal que se encuentra se debe desinfectar, hay que hacer una custodia de este animal, se debe llevar al centro de Investigación de Salud Animal y se debe hacer con unas condiciones técnicas muy avanzadas", ha explicado.