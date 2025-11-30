“Me electrocuté, rodé por la escalera y desperté en el balcón”: la cara oculta del oficio que España necesita y pocos quieren hacer

En España la percepción de que faltan electricistas, fontaneros y técnicos de instalaciones va en aumento. En realidad, los centros de formación profesional y las empresas lo repiten desde hace años: la oferta de trabajo va en aumento, pero cuesta encontrar a profesionales del sector.

Sector Oficios Podcast

La pregunta es: ¿qué hay detrás de esta escasez? El testimonio de Alex Zsurzs puede ayudarnos a comprender cómo es el día a día en oficios como el suyo.

Alex ha visitado ‘Sector Oficios Pódcast’ donde se graban “charlas sin guion con profesionales del sector de la electricidad, carpintería o la fontanería”, entre otros. Allí, el joven ha contado algunas anécdotas sobre su llegada a España desde Rumanía y otras sobre su trabajo de lampista, una profesión que incluye labores de electricidad, sobre todo, pero también de fontanería.

Trabajar: ni mucho ni muy rápido

“Tú tienes que estar allí y el oficial no tiene por qué cambiar la broca del taladro; la tienes que cambiar tú”, explica el chico, haciendo referencia a que el esfuerzo y la implicación son muy importantes en este tipo de trabajos.

Sin embargo, Alex también cuenta que “si te veían trabajar [los oficiales de obra] demasiado rápido, tampoco era buena noticia”. “No está bien visto que tú hagas de más porque luego se lo van a exigir a ellos”, añade el joven.

La presión y la exigencia física pueden ser motivos suficientes para que no cualquiera sea capaz de soportar el ritmo de trabajo y abandone su puesto.

Un susto que le cambió la vida

A lo largo de su entrevista, Alex cuenta distintas anécdotas, pero la que más llama la atención es la que para él le cambió la vida.

Según explica el lampista, un día estaba desarrollando un trabajo en un piso antiguo. Allí, Alex tuvo que picar un techo de escayola y, a continuación, fue electrocutado por unos cables que no se esperaba.

“Me electrocuté muy fuerte… me caí de la escalera rodando y me desperté agarrado a la barandilla del balcón”.

Lo que para muchos hubiese sido un trauma, para él fue una motivación.

Necesitaba saber por qué

A partir de ese momento, Alex tuvo la necesidad de entender qué le había pasado, cómo y por qué. Para ello, se puso a estudiar por su cuenta y a investigar para poder entender el funcionamiento de los sistemas eléctricos que le habían provocado un escenario fatal.

“En la obra ya me enseñaban a hacerlo, pero me decían que no preguntara el por qué de las cosas. Era perder tiempo. Pero yo necesitaba entenderlo”.

Así pues, para poder combinar su formación con su trabajo, Alex cuenta que trabajaba desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde y se iba a clase desde esa hora hasta las diez de la noche: “Ahora lo pienso y requiere mucha energía, mucha voluntad y mucha ambición, porque es muy cansado”.

El problema de los autónomos

En la entrevista, Alex también ha querido destacar uno de los problemas más recurrentes entre autónomos o pequeñas empresas.

“Me arruiné dos o tres veces, muy por debajo de cero. A partir de ahí, no te pagan porque no tienes tus números en orden, pero es que yo no puedo pagar porque tú me debes dinero".

En este sentido, Alex hace hincapié en lo asfixiantes que pueden ser las administraciones con los autónomos. Según explica, este problema es como una rueda que no termina: los autónomos deben estar al corriente de pago, pero no pueden ponerse al corriente porque sus clientes no les han pagado”. Para él, esta es una de las partes más duras del oficio.

¿Faltan lampistas?

Aunque no existen datos oficiales actuales sobre la falta de profesionales en el sector de la electricidad y la fontanería, sí existe una realidad que preocupa a los profesionales del sector.

En 2023, un estudio realizado por el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) sobre las ocupaciones más difíciles de cubrir, la profesión de instalador eléctrico tenía un 100% de empleabilidad y era uno de los oficios más demandados del sector laboral.

Para hacer frente a este problema, el Centro Oficial de Formación Profesional impulsó más ciclos enfocados a las instalaciones eléctricas, como el de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas.

Aun así, sigue existiendo un desajuste entre la demanda y la oferta de trabajo, ya que hay más trabajo que profesionales para realizarlo.

Poco prestigio, mucha dureza y ser autónomo

Entre los motivos de la baja demanda de trabajo, existen varias opciones: muchos jóvenes descartan estos oficios por su dureza física, además el prestigio social del sector es inexistente, a pesar de ser un empleo imprescindible, y no todo el mundo está dispuesto a ser autónomo.

Otro motivo puede ser que la preferencia por cursar estudios universitarios va en aumento. De hecho, esta realidad ya se podía observar en 2024, cuando esta preferencia incrementó 10 puntos porcentuales entre la población joven, pasando del 22% en 2008 al 32% en 2022.

Si más gente quiere estudiar en la universidad, menos jóvenes se pondrán a trabajar de lampistas.