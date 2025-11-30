Un diseñador gráfico, sobre la inteligencia artificial en su trabajo: la veo "como una herramienta más que como una amenaza"

Un diseñador gráfico ha compartido su experiencia en un vídeo publicado en TikTok por la cuenta Talentmatch, una consultoría de recursos humanos, donde comenta su salario y cómo se está adaptando a la inteligencia artificial en su puesto de trabajo.

Sueldo y vivienda

El diseñador comenta que, “en un puesto como el mío, se pueden ganar entre 1.300 y 1.800 euros mensuales”. Esta cifra se encuentra ligeramente por debajo de la media de lo que se suele cobrar ejerciendo este oficio en España.

Según datos de talent.com, una plataforma de búsqueda de empleo, el sueldo medio de un diseñador gráfico en España es de 1.880 euros. En comunidades como Extremadura, los salarios se disparan hasta los 2.300 euros, mientras que en Cantabria no superan los 1.500.

El protagonista del vídeo reside en Tarragona, y comenta que un piso de alquiler en la ciudad puede costar entre 700 y 1.500 euros al mes. Por lo tanto, solo con su sueldo puede resultar complicado pagar una renta.

Inteligencia artificial

Otro tema que comenta es el de la inteligencia artificial y cómo le puede llegar a afectar en su trabajo. “Veo la inteligencia artificial como una herramienta más que como una amenaza”, confiesa el diseñador.

Explica que, con la ayuda de esta tecnología, pueden trabajar más rápido que antes, pero recalca que solo es útil en determinadas tareas.

“Hay faena que definitivamente la tenemos que realizar los diseñadores sí o sí”, apunta, descartando la IA para según qué trabajos.