Oficios
Un diseñador gráfico, sobre la inteligencia artificial en su trabajo: la veo "como una herramienta más que como una amenaza"
El joven explica en TikTok que con la ayuda de la IA puede ir más rápido, pero solo le resulta útil en algunas tareas
El coste de vida de un camarero en Andorra: “Pago 850 euros por una habitación”
Un profesor catalán se queja de las diferencias salariales entre comunidades: "En el País Vasco o en Madrid cobran bastante más"
Cristina Sebastián
Un diseñador gráfico ha compartido su experiencia en un vídeo publicado en TikTok por la cuenta Talentmatch, una consultoría de recursos humanos, donde comenta su salario y cómo se está adaptando a la inteligencia artificial en su puesto de trabajo.
Sueldo y vivienda
El diseñador comenta que, “en un puesto como el mío, se pueden ganar entre 1.300 y 1.800 euros mensuales”. Esta cifra se encuentra ligeramente por debajo de la media de lo que se suele cobrar ejerciendo este oficio en España.
Según datos de talent.com, una plataforma de búsqueda de empleo, el sueldo medio de un diseñador gráfico en España es de 1.880 euros. En comunidades como Extremadura, los salarios se disparan hasta los 2.300 euros, mientras que en Cantabria no superan los 1.500.
El protagonista del vídeo reside en Tarragona, y comenta que un piso de alquiler en la ciudad puede costar entre 700 y 1.500 euros al mes. Por lo tanto, solo con su sueldo puede resultar complicado pagar una renta.
Inteligencia artificial
Otro tema que comenta es el de la inteligencia artificial y cómo le puede llegar a afectar en su trabajo. “Veo la inteligencia artificial como una herramienta más que como una amenaza”, confiesa el diseñador.
Explica que, con la ayuda de esta tecnología, pueden trabajar más rápido que antes, pero recalca que solo es útil en determinadas tareas.
“Hay faena que definitivamente la tenemos que realizar los diseñadores sí o sí”, apunta, descartando la IA para según qué trabajos.
- Joan Ramon Morante, director del IREC: 'No hay suficiente energía disponible para electrificar el 30% del transporte
- De vendedora en El Corte Inglés a presidenta de la compañía: quién es Cristina Álvarez
- Así están las encuestas de las elecciones en Catalunya
- LISTA | Estos son los 64 municipios de Catalunya con prohibición o restricciones de acceso al bosque tras confirmarse los primeros casos de peste porcina africana
- Garcimar, la empresa que factura más de 100 millones de euros vendiendo pescado de alta gama
- El poder de las apariencias en el enjuiciamiento del fiscal General del Estado: ¡Es el colegueo, estúpido!
- Todo es mentira' desvela la imagen del resevervado de Mazón en El Ventorro y Risto señala a Vilaplana: 'Pone en entredicho su versión
- Bloques de 18 plantas y vías verdes: así será el Sector Prim, el barrio nacido de la estación de la Sagrera