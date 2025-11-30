El Govern estudia activar la unidad especializada de la UME para controlar la peste porcina africana en Catalunya

El Govern tiene "encima de la mesa" la opción de activar una unidad especializada del ejército español para controlar la peste porcina africana y no descarta utilizarla. "Utilizaremos los medios técnicos, económicos y efectivos que hagan falta, tanto para controlar que la gente no entre (en las zonas boscosas) como también para realizar tareas de control cinegético", ha dicho el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig,en una entrevista en "El Suplement" de Catalunya Ràdio..

.El conseller ha pedido responsabilidad a la ciudadanía y ha recordado que se pueden aplicar "sanciones" si se entra en los espacios restringidos. "No se trata de amenazar con sanciones, sino de decir que nos estamos jugando mucho", ha apuntado.

Este domingo se están intensificando las capturas de jabalíes en Collserola. El proceso lo están coordinando los Agents Rurals, junto con Agricultura, pero también hay personal de la empresa pública Forestal Catalana y otros especialistas, como la unidad del SEPRONA de la Guardia Civil y compañías privadas especializadas.

Es en este contexto en el que la delegación del gobierno español ha ofrecido la posibilidad de activar la unidad de control cinegético de la Unidad Militar de Emergencias (UME). "Necesitamos buenos profesionales que lo hagan con garantías", ha destacado Ordeig.

Los cazadores también han puesto a disposición jaulas y otros elementos que tienen, aunque no se realizarán batidas en los espacios delimitados para evitar que los animales se asusten y, al huir, pasen hacia zonas limpias. Por ahora, el Govern está hablando con ellos para ver cómo pueden colaborar, y también está la ayuda de las ADF.

Posibles nuevos casos

El conseller ha recordado que por ahora hay dos casos positivos confirmados, y cuatro sospechosos pendientes de la confirmación definitiva, pero no ha descartado que la cifra aumente en las próximas horas porque se están encontrando animales, tanto en el primer radio de 6 kilómetros como en el de 20.

El conseller ha descartado suspender las clases en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que tiene el campus muy cerca de donde se encontraron los jabalíes muertos, pero sí ha pedido evitar actividades en la naturaleza. "Por ahora no está sobre la mesa, pero iremos tomando las decisiones según la información que vayamos teniendo", ha señalado Ordeig.

El conseller ha evitado especular sobre el origen del brote, pero ha señalado, como ya han hecho también el ministerio y varios expertos, la posibilidad de que algún alimento contaminado provocara la enfermedad en los jabalíes.