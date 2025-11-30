Diego Sánchez de la Cruz, economista: "Se ha producido un empobrecimiento de en torno a 2.000 euros en los ingresos de los trabajadores"

El último informe publicado por el Instituto Juan de Mariana nos ha dejado unos datos muy poco alentadores con respecto al salario medio en España. Según los expertos, esta bajada en los sueldos habría situado la renta media peligrosamente cerca del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), separados solamente por unos 400 euros anuales.

En palabras de Diego Sánchez de la Cruz, director de la institución de datos, el denominado salario moral es el tipo de salario más frecuente en nuestro país. En este caso, las cifras no serían positivas, ya que según nos explica "entre los años 2018 y 2023, esta rúbrica ha descendido desde los 16.000 hasta los 14.000 euros".

Los españoles, cada vez más empobrecidos

Como resultado de ello, España habría sufrido un empobrecimiento de unos 2.000 euros anuales en lo que respecta al ingreso. Con todo ello, la distancia entre el salario promedio y el salario mínimo sería cada vez menor, pasando de un 40% en 2009 hasta solo un 3% en la actualidad.

A nivel general, el informe nos señala que en 42 de las 50 provincias españolas el 60% de los trabajadores cobran el salario mínimo, y el porcentaje asciende hasta el 75% en 34 de estas provincias. Por otro lado, en cuanto a las pymes, se estima que hasta el 90% de su salario medio en Ávila se corresponde con el SMI, y más del 85% en provincias como Murcia o Alicante.

Empleos más precarios y constantes presiones a las empresas

El Instituto Juan de Mariana también señala otro efecto clave de esta estandarización del salario mínimo en la población: el descenso en la creación de empleo. Las cifras nos señalan una tendencia común en el mercado nacional de empleo. En pocas palabras, nos encontraríamos con una creación de empleo cada vez menor, y donde no paran de surgir empleos más y más precarias.

Organismos especializados como CEPYME nos hablan de que solo en el año 2025, las empresas de menor tamaño dejarán de crear alrededor de 350.000 puestos de trabajo. A su vez, los sectores más afectados por esta situación serían la agricultura y el empleo doméstico, quienes verían cómo se destruyen 20.000 y 14.000 empleos, respectivamente.

En este sentido, Sánchez es tajante con la situación que se está viviendo en el sector empresarial: "Si las empresas siguen asfixiadas con más cargas fiscales, más cargas normativas y más gastos regulados, será imposible que mejoren los salarios".

Por todo ello, no ve posible que las empresas puedan seguir aguantando tantas presiones a largo plazo. La cuestión principal sería que las empresas no pueden mantenerse únicamente a base de mejorar la productividad, sino que el Ejecutivo debe aplicar unas soluciones claras para proteger a estos organismos.