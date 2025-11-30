El conseller Òscar Ordeig, sobre la peste porcina: "No hagamos el tonto, nos jugamos un porcentaje alto del PIB catalán"

"No hagamos el tonto, nos jugamos un porcentaje alto del PIB catalán". Es la petición del conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, este domingo, en referencia a la incidencia económica que puede tener el brote de peste porcina africana (PPA), que ha reaparecido en España después de 31 años, con casos los primeros casos detectados en la sierra de Collserola.

Desde el viernes 28 de noviembre han quedado prohibidas todas las exportaciones de carne de cerdo a algunos países de fuera de la Unión Europea, que representan el 33% del total de ventas en el exterior. Los datos de la Generalitat de Catalunya del año pasado indican que esta prohibición afectaría a una partida de más de 1.100 millones de euros, pero desde el departamento de Ordeig no han podido precisar todavía qué porcentaje del PIB estaría en juego.

De enero a abril de 2025, Catalunya, que cuenta con unas 5.000 granjas de porcino, exportó 952.900 toneladas de carne y productos porcinos, cifra que representa un 2,2% más que durante el mismo periodo de 2024. Estas exportaciones alcanzaron un valor de casi 2.960 millones de euros, lo que supone un aumento del 2,1%, según Unió de Pagesos, y suponen el 49% del total de las ventas en el exterior del sector español, muy por delante de Aragón (29,4%).

En conjunto, España exporta anualmente cerca de 3 millones de toneladas de productos porcinos, generando una cifra total de 8.800 millones de euros. De estos, 5.100 proceden de ventas al resto de países de la Unión Europea y estas exportaciones se mantendrán, con la excepción de las 39 granjas barcelonesas que están dentro del perímetro de 20 kilómetros que se ha fijado para contener la propagación de la enfermedad. El resto, unos 3.700 millones de euros, se exporta a otros países, con el mercado chino, con un valor de más de 1.100 millones como el más destacado.

El principal problema económico, al margen del que vivirán las 39 granjas barcelonesas que se encuentran en el perímetro afectado, llega procedente de los 20 países que no reconocen la regionalización de esta crisis. Entre ellos destacan Japón, Malasia, Taiwán, Vietnam y México.

Colaboración ciudadana

"Todo el mundo, toda la prensa del mundo, los mundos económicos y los gobiernos están mirando lo que estamos haciendo", ha incidido el conseller, quien ha llamado a la "colaboración ciudadana" para impedir que una suela de zapato o una rueda saque el virus fuera del parque. "Esto puede ser cuestión de unas semanas", ha añadido.

En este contexto, el Govern ha decidido intensificar los controles y la vigilancia en las entradas de Collserola para evitar que la población acceda al parque tras la detección de casos de peste porcina africana en jabalíes. Pero esas prohibiciones no han impedido que algunas personas hayan accedido a la zona. El Govern también ha establecido un radio de seguridad de 20 kilómetros que afecta a 64 municipios.

El conseller ha reconocido que el sábado muchos ciudadanos se saltaron los controles puestos en Collserola para impedir el acceso al parque. "Estamos ante una crisis sanitaria. El Gobierno pide la colaboración de todos. Hay una norma. Y si alguien no lo entiende y necesita una multa, los cuerpos de seguridad decidirán. Por favor", ha pedido.