Rosalía visita en Buenos Aires el estadio del Boca Juniors junto al cantante Trueno: "No sé por qué me da nervios"

"No sé por qué me da nervios. ¡Qué chulo! Es muy bonito, es muy grande. Es grande pero está cerca", afirmó la artista al salir, cual jugadora, a la arena de 'La Bombonera'. La cantante se sacó los zapatos y empezó a correr por la cancha, famosa por la cercanía de los hinchas con los futbolistas cuando se disputan los partidos y el estadio entero retumba.

En compañía de Trueno y directivos del club, Rosalía visitó los vestuarios del Boca y otras dependencias de la entidad deportiva y se sacó fotos con la camiseta 'xeneixe'. Parte de las imágenes de este recorrido fueron compartidas por Boca Juniors en sus redes sociales.

En una sorpresiva visita a Buenos Aires, Rosalía asistió el jueves último a un show de Cindy Cats, una banda emergente, y este viernes dio una entrevista y cantó en un canal de 'streaming'.

Tras la entrevista, la catalana mantuvo un encuentro con Mariana Enríquez, reconocida escritora argentina, ganadora del Premio Herralde y referente del terror gótico contemporáneo, quien expresó recientemente su obsesión por 'Lux', el disco más reciente de Rosalía. La artista catalana presentará su aclamado cuarto disco (publicado el pasado 7 de noviembre), en un 'tour' que recorrerá todo el mundo. Aunque el anuncio oficial se esperaba el pasado 18 de noviembre, la artista catalana sigue sin dar detalles de sus esperados conciertos.