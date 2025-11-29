El Plan Auto 2030 del Gobierno agilizará las ayudas a la compra de vehículos eléctricos

El chicle de MOVES III ya no ha dado para más. Tras meses de reuniones entre el Gobierno y las asociaciones del sector del automóvil, encabezadas por Anfac (fabricantes) y Faconauto (concesionarios), las ayudas a la compra de vehículos electrificados de cara al futuro empieza a tomar forma. Será el próximo dia 3 de diciembre, festividad de San Francisco Javier, cuando el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, presentará el nuevo Plan Auto 2030 que deberá permitir una fórmula clara y transparente para gestionar las subvenciones, tanto a la compra de vehículos como a la instalación de puntos de recarga, y acelerar la descarbonización en España.

Con ello se iniciará una nueva etapa en la electrificación del parque de vehículos en nuestro país, uno de los más envejecidos de la Unión Europea (14,5 años). La nueva hoja de ruta, reclamada con intensidad desde el sector desde hace años, puede abrir las puertas a una normalización en la promoción del coche eléctrico entendido como solución y no como problema. Desde el Gobierno, el secretario de Estado de Industria, Jordi García, apuntaba en la comisión de Industria del Congreso que el plan desarrollado por el Ministerio es "una estrategia ambiciosa y consensuada con todo el sector, con todos los actores para hacer que España siga siendo líder en movilidad eléctrica y su descarbonización".

Gestión centralizada

La clave del nuevo Plan Auto, que supera en mucho la apuesta del MOVES III actual, radica en que las ayudas se otorgarán directamente en el momento de la compra o de la solicitud de la instalación de un punto de recarga, y que esas ayudas serán asumidas directamente desde el Gobierno Central. Esta reclamación hecha desde hace años por parte del sector, contribuirá a agilizar enormemente la burocracia y tiene como gran objetivo general confianza en el consumidor.

Hasta ahora, las ayudas a la compra del plan eran distribuidas por cada comunidad autónoma, así como las subvenciones por la instalación de un punto de recarga particular. Esta circunstancia suponía un retraso enorme en las concesiones (hasta año y medio), y era el cliente quién tenía que adelantar el importe de la ayuda, realizar una tramitación burocráticamente lenta y compleja, y luego esperar a que se aprobara su solicitud (y que la comunidad autónoma no hubiese agotado los fondos que eran lineales y no proporcionales). En este sentido, la idea del Plan Auto 2030 es la de crear un fondo único para todo el país, por lo que no habrá que temer por si hay dinero o no para la ayuda y así todo el mundo podrá optar a la ayuda por igual. La burocracia y la ubicación geográfica ya no supondrán un problema.

Desde Anfac, la patronal de los fabricantes, confían en que dentro del Plan Auto 2030 las ayudas contemplen tanto a vehículos 100% eléctricos como a los híbridos enchufables (PHEV), y que se entreguen directamente en el momento de la compra. Josep María Recasens, presidente de Anfac (y de Renault Group en España) lleva tiempo demandando una propuesta coherente. "Necesitamos un plan con una dotación presupuestaria adecuada que permita contar con una perspectiva de lo que queremos que sea el sector en España más allá de 2030. Un plan tiene que tener un único responsable, ejecutores y partidas presupuestarias; todo lo que se desvíe de esto será un panfleto, pero no un plan", señalaba recientemente Recasens en declaraciones recogidas por Europa Press.

No obstante, pese a que está claro que la velocidad de implantación del coche eléctrico no va al ritmo deseado (tampoco en muchos países europeos), España ha experimentado un importante crecimiento en el último año. Según un estudio de la plataforma TradingPedia, entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025 el crecimiento de la compra de vehículos 100% eléctricos e híbridos enchufables alcanzó en España un 18,57%. El incremento de ventas solo de eléctricos situó a España en la cuarta plaza europea con un 97,85%. No obstante, si observamos el número de coches eléctricos por cada 100.000 habitantes, España sigue a la cola con 150 unidades frente a los 1.914 de Noruega, por ejemplo.

Adiós MOVES

Con el agotamiento definitivo del Plan MOVES III se pone fin este año a una serie de intentos por parte del Gobierno para promocionar el vehículo sostenible. Algo que a todas luces no se ha conseguido atendiendo al porcentaje de mercado que el coche 100% eléctrico tiene en España. Todo arrancó en marzo de 2019 con el Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (MOVES), conocido como MOVES I, propuesto desde el Ministerio para la Transición Ecológica (y no desde Industria). Las ayudas llegaban a los 5.000 euros y su dotación fue de 45 millones de euros. En este plan los fabricantes debían asumir 1.000 euros en cada operación.

Le siguió la segunda entrega, el MOVES II movilizó 100 millones de euros y también exigió a fabricantes e importadores aportar 1.000 euros. Las ayudas variaron desde 600 euros para cuadriciclos ligeros eléctricos hasta 15.000 euros para camiones o autobuses eléctricos. Para turismos eléctricos, las subvenciones oscilaron entre 5.500 y 6.000 euros (con achatarramiento y hasta 3.500 kg).

El MOVES III fue el más discutido por su complejidad. Inicialmente contó con 400 millones de euros de presupuesto, pero la alta demanda obligó a ampliarlo en varias ocasiones hasta llegar a los 1.550 millones de euros. Las subvenciones, que debían reflejarse en la declaración de la Renta de las Personas Físicas como un rendimiento, llegaban hasta los 7.000 euros (con achatarramiento). Ahora se abre una nueva etapa, en la que se espera una mayor cordura.

Y es que no solo el Gobierno apuesta por ello. Desde la oposición, el Partido Popular también promete planes con el mismo formato si algún día llega a gobernar. El partido que preside Alberto Núñez Feijoo propone un MOVES IV en forma de proposición no de ley presentada ante el Congreso. El objetivo es crear un plan tipo Renove (que se implantó hace una década) y que también contempla las ayudas directas a la compra y añade la opción de que los vehículos nuevos sean tanto eléctricos como de bajas emisiones (lo que abriría también la puerta a los híbridos convencionales, mayoría en el mercado).