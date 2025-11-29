Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alarma en el sector ganadero

Peste porcina africana en España: Detectados 4 nuevos casos en Catalunya | DIRECTO

La peste porcina africana ha reaparecido en España después de 31 años con la localización cerca de Barcelona de varios jabalís muertos infectados con el virus

¿Puede afectar la peste porcina africana a los humanos?

Confirmados dos casos de peste porcina africana en jabalís cerca del campus de la UAB

La peste porcina africana ha reaparecido en España tras 31 años con la localización cerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) de varios jabalís muertos infectados con el virus, lo que ha encendido todas las alertas en el sector ganadero. Te informamos en directo de la última hora sobre la noticia:

