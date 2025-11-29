En Directo
Alarma en el sector ganadero
Peste porcina africana en España: Detectados 4 nuevos casos en Catalunya | DIRECTO
La peste porcina africana ha reaparecido en España después de 31 años con la localización cerca de Barcelona de varios jabalís muertos infectados con el virus
¿Puede afectar la peste porcina africana a los humanos?
La peste porcina africana ha reaparecido en España tras 31 años con la localización cerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) de varios jabalís muertos infectados con el virus, lo que ha encendido todas las alertas en el sector ganadero. Te informamos en directo de la última hora sobre la noticia:
Jose Real
Los 64 municipios de Catalunya con prohibición o restricciones de acceso al bosque
Las restricciones afectan a municipios como Barcelona, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Rubí, Sabadell o Sant Cugat. Lea aquí el listado completo.
María Jesús Ibáñez
¿Puede afectar a los humanos?
La peste porcina africana es muy contagiosa entre los animales, pero no afecta de ningún modo a los humanos, ni por la ingesta de alimentos ni por estar en contacto con ejemplares infectados.
Detectados nuevos casos en Catalunya
Los servicios veterinarios de la Generalitat han notificado cuatro nuevos casos de peste porcina africana en jabalís muertos en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), que se suman a los dos casos detectados este viernes en Bellaterra, en plena sierra de Collserola.
