Las consecuencias de la peste porcina africana en Catalunya: ¿Puede afectar a los humanos?

La localización, el pasado miércoles, cerca del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), de dos cadáveres de jabalí infectados con el virus de la peste porcina africana (PPA) ha encendido todas las alertas en el sector ganadero catalán. La enfermedad, que en España no se detectaba desde 1994, pero que ahora llevaba ya un tiempo avanzando por Europa, es altamente contagiosa entre los animales, por lo que obliga a activar un estricto protocolo de prevención y seguridad. No afecta de ningún modo a los humanos, ni por la ingesta de alimentos ni por estar en contacto con ejemplares infectados.

De entrada, las 39 granjas de porcino situadas en un radio de 20 kilómetros del lugar donde se han hallado los dos jabalís muertos, van a quedar confinadas. Pero el impacto más grave lo van a sufrir las exportaciones de carne de porcino de España a países terceros, que de momento van a tener que ser paralizadas. "Por ahora, se han bloqueado 121 certificados de exportación que estaban ya en trámite, y a partir de ahora vamos a empezar a negociar país por país", ha explicado el director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, Emilio García Muro, que ha recordado que sí se podrá seguir vendiendo a otros países de la Unión Europea, salvo aquellos productos que salgan de la zona próxima a los focos.

La detección de signos clínicos (fiebre, diarrea, enrojecimiento de la piel, muerte súbita) o la localización de cadáveres en el medio silvestre es de notificación obligatoria e inmediata a las autoridades veterinarias, según órdenes de la Unión Europea, que considera la peste porcina como enfermedad de categoría A, por lo que los Estados miembros deben adoptar medidas precisas para lograr su control y erradicación lo antes posible en las zonas afectadas. "Es una enfermedad altamente contagiosa, que se expande a mucha velocidad, por eso las restricciones que se aplican son draconianas y se van a mantener al menos 12 meses, según el protocolo", ha indicado García Muro.

El Ministerio de Agricultura, en colaboración con la Generalitat, ya ha empezado a investigar el posible origen de los focos, "que bien podría haberse producido por algún factor exógeno, es decir porque los animales hayan comido o estado en contacto con algún elemento infectado", ha observado el director general. De hecho, si la propagación se hubiese producido desde Francia, donde también ha habido focos de PPA, se habrían encontrado animales muertos más cerca de la frontera, y no tan al sur, ya cerca de la ciudad de Barcelona. "Sabemos que en esa zona, el jabalí tiende a alimentarse de residuos depositados en papeleras o en contenedores y creemos que quizás esa podría haber sido la vía de contagio", ha indicado el responsable de Sanidad de la Producción Agroalimentaria.

En caso de que se declare un brote, se restringen los movimientos de animales y productos porcinos en un radio de 20 kilómetros a la redonda. Se prohíbe el movimiento de cualquier elemento (animales, vehículos, trofeos de caza, etc.) que pueda propagar el virus fuera del foco. Las granjas afectadas deben limitar el tráfico de personas, vehículos y equipos, realizar una desinfección regular y un control de la alimentación, lo que incluye la prohibición de dar desechos de comida sin cocción adecuada.

Si se detecta un caso en una explotación, el protocolo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación incluye el sacrificio de todos los animales afectados y de contacto para erradicar el foco. En el caso de la fauna salvaje, se insta a los cazadores a que colaboren en la detección de jabalís enfermos o muertos y para el control de sus poblaciones, lo que ayuda a prevenir la propagación de la enfermedad.

El principal impacto proviene del cierre inmediato y automático de los mercados de exportación de carne y productos porcinos a nivel internacional, incluso si el brote es localizado. España es un exportador importante y el bloqueo comercial supondría pérdidas millonarias. Según el director general, por ahora se han bloqueado 121 certificados sanitarios de exportación de distintos derivados del cerdo que se iban a vender a un total de 44 países. "La parte positiva es que China, que es uno de los principales importadores, reconoce la regionalización, con lo que, en principio, el resto de provincias de España, salvo la de Barcelona, deberían poder seguir negociando en ese país", ha señalado.

Otros países importantes, como Estados Unidos, Corea del Sur y el Reino Unido también aceptan la regionalización de las exportaciones. "De momento, Japón y México son los dos países que han declarado, de forma rotunda, que cierran sus mercados a los productos porcinos españoles", ha dicho el responsable del ministerio. Solo en Catalunya, el año pasado las exportaciones del sector porcino supusieron el 19,3% del total exportado en el segmento de alimentos y bebidas.

Todo ello tiene, además, unos costes directos sobre los ganaderos, encargados de la gestión de la crisis, incluyendo el sacrificio masivo de animales y la limpieza y desinfección de explotaciones, para las que están ya previstas indemnizaciones por parte de las administraciones. Hay también un impacto en la cadena de valor, desde los productores de piensos y transportistas hasta la industria cárnica y los distribuidores.

La peste porcina africana solo afecta a los cerdos domésticos, a los jabalís y a otras especies similares, pero no tiene consecuencias en la salud humana. Las personas no se pueden contagiar de esta enfermedad ni por contacto directo con los animales infectados ni por consumir su carne. Las únicas consecuencias son económicas.