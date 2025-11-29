Pedro Becerro, experto en finanzas: "El primer objetivo para mejorar tus finanzas es gastar menos de lo que ingresas"

A menudo, puede ser difícil llevar un control adecuado de nuestros gastos e ingresos, sobre todo si nos centramos en llevar un equilibrio entre ambos. Y si a ello se le suma la intención de generar una base de ahorros, se vuelve una misión casi imposible.

En este sentido, el economista y experto financiero Pedro Becerro, en su libro 'Mejora tus finanzas personales' pretende desvelarnos cuál el primer paso para realizar un proceso de mejora en nuestras finanzas personales.

El propio autor nos comenta que, pese a ser un objetivo muy simple, no todos son capaces de llevarlo a cabo: “no es necesario cumplirlo cada mes, ni siquiera cada año pues puede haber gastos extraordinarios que lo impidan, aunque sí que debería tratar de cumplirse lo máximo posible si se quiere tener una mayor libertad en el futuro”.

Conseguir un equilibrio entre gastos e ingresos

Para Becerro el hecho de reducir tus gastos se convierte en una tarea muy difícil de llevar a cabo. Básicamente, defiende la idea de que una vez que nuestros ingresos aumentan, el ascenso de los gastos suele ser proporcional este: “por ejemplo, es bastante habitual que tras un ascenso importante en el trabajo alguien se plantee comprar o alquilar una vivienda más grande”.

En este sentido, debemos ser conscientes de que al aumentar nuestros gastos, también estaríamos renunciando a aumentar el ahorro, y con ello, a la posibilidad de emprender otros proyectos o dejar el trabajo antes de tiempo. En general, para el experto lo ideal sería planificar el uso de nuestros ingresos de forma cuidadosa, y con perspectivas de futuro.

El ahorro en los hogares españoles se resiente

Según datos recopilados por la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), en nuestro país la capacidad de ahorro en los hogares se habría visto afectada. En concreto, se habla de un descenso del 18%, frente al año anterior

Se estima que el 81% de los españoles tendría por costumbre dedicar una parte de sus ingresos al ahorro, mientras que un 19,3% no lo ve posible de acuerdo a su economía doméstica.

De hecho, el estudio nos habla de Extremadura (92%), Cantabria y Navarra (86%) como las comunidades con mayor proporción de ahorradores. Frente a Comunidad Valenciana (73%), Canarias (74%) y Andalucía (77%), como las que menos interés en el ahorro poseen.

Con todo ello, la tasa de ahorro se habría visto reducida en más de tres puntos, pasando de un 17,8% en el año 2024, hasta el 14,6% en 2025. Esta tendencia sería ocasionada, en gran parte, por un descenso de la capacidad de ahorro real.

En general, el ahorro en España se vería limitado, en su mayoría, por las preocupaciones típicas de los ciudadanos: la cesta de la compra y la factura de la luz se situarían en la cúspide, frente a otros gastos de menor urgencia para los españoles, como la factura del agua, cuota hipotecaria, el gas, o los gastos de internet.