Illa ve el fracaso de la opa al Sabadell com un "mensaje a favor de la España plural"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que el fracaso de la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell es "un mensaje a favor de una España plural y diversa" porque, dice, el Sabadell es una entidad relevante que no tiene el centro de decisión en Madrid y que articula su modelo de negocio en Catalunya, Galicia o el Levante.

Así lo ha dicho en una entrevista para el 'Diari de Sabadell' recogida por Europa Press este sábado, en la que ha explicado que se reunió con "dos personas muy relevantes del ámbito económico y con tres empresarios" que le expusieron que en momentos de dificultad solo el Sabadell les había ofrecido financiación y que esto era porque el banco ha nacido en Catalunya y ha impulsado un modelo propio pensando en las pymes.

"No lo digo en detrimento de nadie y lo digo con voluntad de mantener una buena relación con el BBVA, que también tiene una presencia importante en Catalunya", ha matizado.

Vivienda pública

Sobre la compra por parte de la Generalitat de 1.064 viviendas de Inmocaixa, ha detallado que se han adquirido una decena de pisos en Sabadell y ha expresado su satisfacción por la operación realizada: "Hemos evitado que los pisos hayan pasado a manos de fondos de inversión y que el alquiler se haya duplicado o triplicado para un millar de familias".

Illa ha anunciado también que "a principios del próximo año" abrirá el concurso público para construir las primeras 22.000 viviendas prometidas por el ejecutivo catalán, que aspira a alcanzar las 50.000 en 2030. El president de la Generalitat ha asegurado que su gobierno está "poniendo dinero público" para que los promotores puedan construir pisos de alquiler asequible con una rentabilidad del 5% y ha lamentado que "una parte de la sociedad no se ha dado cuenta de la dimensión del problema". "¿Usted tiene dinero y quiere invertir? Para sacar rentabilidad vaya a un fondo de inversión, no a la vivienda turística o el alquiler de temporada", ha manifestado. El compromiso del Govern pasa por invertir 1.100 millones de euros anuales en políticas de vivienda, según anunció el año pasado.

Preguntado por el proyecto de la ronda Norte, la carretera B-40, ha defendido que se han iniciado los estudios informativos, ambientales y paisajísticos y ha destacado que hay un "consenso muy amplio" con el territorio y 200 millones de euros del Estado para ejecutar la inversión por lo que, ha afirmado, el horizonte es que las obras se inicien en el 2028.

Encuesta CEO

Respecto a la última encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió, ha dicho que muestra que "el Govern tiene capacidad de mejora", pero que va por el camino correcto.

Sobre el auge de formaciones como Aliança Catalana ha asegurado que "el extremismo no tiene recorrido en Catalunya" y que la sociedad catalana es inclusiva, abierta, integradora y acogedora, aunque ha dicho que hay cuestiones que se deben abordar y resolver.