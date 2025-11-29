Los expertos investigan si algún elemento transportado por la AP-7 fue el foco de la peste porcina

Los expertos en sanidad animal investigan si algún elemento que fuera transportado por la autopista AP-7, desde un resto alimentario a una rueda, es el origen del foco de la Peste Porcina Africana (PPA) que se ha detectado entre jabalíes en el área de Collserola (Barcelona).

Francesc Accensi, investigador de la PPA en el laboratorio del centro de sanidad animal CReSa y profesor de la Facultad de Veterinaria de la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), ha dicho a EFE que saber el origen del foco por el que de momento han muerto seis jabalíes es "la pregunta del millón", pero que "es plausible" la hipótesis de que la autopista AP-7 haya sido el eje transmisor del virus.

Los jabalíes aparecieron muertos esta semana en las inmediaciones precisamente del campus de la UAB, en el municipio de Cerdanyola del Vallès, los seis en la misma zona, ubicada cerca de la autopista.

Origen de la enfermedad

Accensi ha explicado, en declaraciones a EFE, que el virus de la PPA tiene su origen en África y la enfermedad es casi endémica en los países del Este de Europa. En la Unión Europea, ha indicado, periódicamente se detectan nuevos brotes en Alemania, en las zonas limítrofes a Polonia, y en Italia.

En los laboratorios de sanidad animal, ha añadido, se trabaja ahora en secuenciar el virus que ha llevado a la muerte a los seis jabalíes hallados muertos esta semana. Ese trabajo, ha precisado, permitirá saber si el virus es similar o idéntico a los brotes de los que se ha informado en los países antes citados.

Con esa información, se podrá determinar si el foco proviene de algún elemento que haya pasado por la autopista AP-7 en algún vehículo en tránsito por la zona.

Camiones o elementos de cuidado de cerdos contaminados

Accensi ha indicado la validez de esta investigación por el hecho de que la enfermedad no se transmite por el aire, como la gripe o el virus de la covid, por ejemplo, sino con el roce de los animales con otros ejemplares enfermos o con objetos contaminados, como camiones, elementos de cuidado para los cerdos o alimento.

A su juicio, "es muy pronto" para confirmar que la autopista es el origen del brote. "Hemos de ser cautos", ha agregado Accensi, quien ha matizado, no obstante, que es muy probable que el primer animal hallado muerto haya estado en contacto "con un material infectado, no con otro animal contagiado".

El investigador ha informado de que "existe el riesgo de que se encuentren más" jabalíes muertos en los próximos días y de que los cuatro hallados ayer se encontraron en el marco de la búsqueda activa que se está llevando en el perímetro de seis kilómetros marcado por la administración en torno al lugar en el que aparecieron los cuerpos de los primeros ejemplares fallecidos.

Alerta en las granjas de cerdos

Accensi ha precisado, sin embargo, que no se tiene constancia de momento de que la enfermedad haya infectado a alguna granja de cerdos.

Este brote de peste porcina, el primero que se detecta en España desde 1994, ha llevado a la Generalitat a crear un perímetro de seis kilómetros en torno al lugar en el que se encontraron los animales, al que se ha prohibido el acceso excepto para los residentes, y un segundo de veinte kilómetros, en el que se han prohibido las actividades al aire libre, como excursiones a pie o en bicicleta.

Esta medida afecta a un total de 76 municipios e incluye la sierra de Collserola, también la zona correspondiente al municipio de Barcelona. Para impedir la realización de actividades prohibidas, este fin de semana se ha desplegado en la zona un dispositivo de Agentes Rurales, Mossos y policía local.

Vacuna del laboratorio CReSA contra la peste

Según Accensi cree que con estas medidas es posible controlar el brote y ha alabado el trabajo de las granjas de porcino en Cataluña, que "llevan años preparándose para este escenario, con medidas de vallados eficientes, controlados, con medidas de bioseguridad, e incluso con la gente que va a la granja, que se ha de cambiar de ropa y botas". "Se está haciendo bien", ha apostillado.

El investigador ha informado, además, de que no hay vacuna para la enfermedad ni tampoco medicación para los animales ya infectados. Ha avanzado, sin embargo, que el laboratorio CReSA tiene una vacuna en fase de experimental, en la que trabajan desde hace quince años. "Pinta bien, pero aún falta tiempo" para que sea autorizada, ha advertido Accensi.