Celia Ferrero Romero (ATA): "La jubilación activa es una de las mejores medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones"

La representante de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Celia Ferrero Romero, defiende con firmeza la ampliación de la jubilación activa para los trabajadores por cuenta propia como un elemento decisivo para asegurar su futuro económico y, al mismo tiempo, reforzar la viabilidad del sistema público de pensiones.

Sus declaraciones llegan en plena discusión sobre las reformas que afectan al colectivo y en un contexto marcado por la falta de avances con el Gobierno.

Autónomos, ¿trabajar tras jubilarse?

La jubilación activa permite cobrar pensión y seguir trabajando. Hasta ahora, la norma obligaba a posponer un año la jubilación efectiva (el conocido "año de demora"), pero Ferrero insiste en que esa obligación "no tenía ningún sentido" para los autónomos, que ya suelen jubilarse más tarde que los asalariados.

La eliminación de ese filtro, reivindicada por ATA, facilitaría el acceso a la modalidad para miles de profesionales. Para Ferrero, "los autónomos ya se jubilan más tarde; añadir un año extra solo les perjudica".

Jubilación activa + incentivos por demora

Desde la última reforma, la jubilación activa se estructura con un sistema de porcentajes crecientes: el autónomo comienza cobrando el 45% de la pensión, y cada año adicional trabajado permite incrementar esa cuantía hasta llegar al 100% tras cinco ejercicios.

Imagen de recurso de un hombre trabajando de electricista. / ARCHIVO

Ferrero considera esta evolución positiva, pero defiende que la jubilación activa debe computar como jubilación demorada, de modo que los autónomos puedan sumar también los incentivos adicionales previstos por seguir trabajando más allá de la edad legal.

Para quienes no tienen empleados, recalca, la modalidad funciona como una "jubilación parcial flexible" que debe reconocerse plenamente a efectos de incremento de pensión.

Una necesidad para las pensiones bajas

Las pensiones de los autónomos suelen ser muy inferiores a las de los asalariados. Trayectorias discontinuas, bases de cotización más bajas y periodos de inactividad hacen que muchos profesionales dependan de ingresos complementarios tras la jubilación.

Diversas estimaciones apuntan a que más de 150.000 autónomos podrían acogerse a la jubilación activa si se flexibilizaran las condiciones. Para ATA, reforzar esta vía no es solo una opción, sino una herramienta esencial de protección social.

Quién se queda fuera (aún)

Pese a los avances, la jubilación activa no está disponible para quienes se jubilan de forma anticipada ni para quienes acceden con coeficientes reductores.

Además, el cobro del 100% de la pensión sigue ligado a tener empleados contratados, lo que deja en desventaja a quienes trabajan solos.

Imagen de recurso de un trabajador autónomo. / PIXABAY

"No debe considerarse jubilación plena hasta que no se deja de estar activo", recalca Ferrero, defendiendo un rediseño que no penalice al autónomo sin plantilla.

Más trabajo, más sostenibilidad

ATA sostiene que la jubilación activa no genera coste adicional para la Seguridad Social, y que incluso aporta ingresos extra: los autónomos siguen cotizando y pagando impuestos mientras mantienen su actividad.

En un país con creciente presión demográfica, prolongar la vida laboral es, según Ferrero, una de las medidas más efectivas de sostenibilidad del sistema.

¿Y ahora qué?

La formación ATA pide:

Eliminar definitivamente el año de demora .

. Equiparar incentivos por demora y jubilación activa también para autónomos sin empleados .

. Impulsar cambios fiscales que fomenten el ahorro complementario mediante planes de pensiones privados.

Pero el diálogo con el Ejecutivo está lejos de avanzar. Como afirma Ferrero: "El Gobierno ni está ni se le espera".

La organización prevé llevar sus propuestas al Congreso para intentar desbloquear unas reformas que considera urgentes para millones de profesionales por cuenta propia.