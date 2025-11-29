¿Qué aerolíneas operan con Airbus A320 y qué vuelos se han cancelado ya tras la retirada de 6.000 aviones?

Airbus ha anunciado a retirada de unos 6.000 aviones A320 para reemplazar con carácter de urgencia un software de control vulnerable a las radiaciones solares, después de un incidente a finales de octubre en Estados Unidos. Un llamamiento que ha provocado retrasos y cancelaciones en todo el mundo, desde Filipinas hasta Colombia.

El Airbus A320, que entró en servicio en 1988, es el avión más vendido del mundo. En septiembre desbancó al avión de pasillo único 737 del fabricante estadounidense Boeing. A finales de septiembre, Airbus había entregado 12.257 unidades de su A320, por lo que habrá centenares de afectaciones durante este fin de semana.

Compañías aéreas como la estadounidense American Airlines, Air India, la húngara Xizz Air o Air New Zeland ya han advertido de retrasos, interrupciones y cancelaciones en sus servicios a raíz del aviso de Airbus en relación a un problema en los aviones de la familia A320neo que actualmente están en servicio.

¿Cómo afectará en Europa?

Iberia, parte del grupo IAG, ha asegurado este viernes que está trabajando para realizar los "cambios necesarios" en sus aviones A320 de manera segura y ha garantizado que la operativa de este sábado no sufrirá disrupciones por esta situación. Según han informado a EFE fuentes de Iberia, Airbus ha avisado a las aerolíneas que vuelan con el A320 de la necesidad de actualizar su software en parte de esa flota, tras detectar un incidente en un programa de control de vuelo, provocado por una exposición a los rayos solares, lo que afecta a más de la mitad de los aparatos de su gama más vendida.

Ante esta situación, la aerolínea española "está trabajando para realizar los cambios necesarios de manera totalmente segura" e irá informando de la evolución de la situación en las próximas horas. No obstante, ha asegurado que todas las operaciones de este sábado no van a sufrir disrupciones: "No habrá cancelaciones ni retrasos por este motivo", han destacado estas fuentes.

En Europa, Wizz Air ha advertido a los pasajeros con desplazamientos previstos para este fin de posibles interrupciones como consecuencia de la actualización requerida por Airbus. La aerolínea francesa Air France anuló 35 vuelos este viernes a causa de los problemas informáticos detectados por Airbus en su familia A320, derivados de la exposición a la radiación solar de sus sistemas.

La aerolínea indicó que una decena de esos vuelos fueron suspendidos en los aeropuertos parisienses, después de que el fabricante aeronáutico alertara de las disfunciones que podían afectar a sus aviones de la familia A320, la más vendida.

Por su parte, la británica EasyJet ha notificado a sus usuarios que "actualmente está trabajando estrechamente con las autoridades de seguridad y Airbus para implementar las medidas que (deben) tomar", y han agregado que "informarán a los clientes directamente sobre cualquier cambio en (su) programa de vuelos mañana, haciendo todo lo posible para minimizar el impacto".

Asimismo, uno de los principales aeródromos de Londres, el aeropuerto de Gatwick, ha notificado afectaciones en unos 80 de los trayectos previstos para la jornada de este viernes" por el mismo motivo. En cambio, otros aeropuertos como el de Heathrow han celebrado que "el mantenimiento requerido en algunos aviones Airbus actualmente no tiene impacto en sus operaciones".

Esta realidad muestra, tal y como ha ilustrado desde la Autoridad de Aviación Civil de Reino Unido Tim Johnson, "como (en el país) no todas las aerolíneas vuelan con Airbus A320 o los aviones afectados, para algunas aerolíneas no habrá ningún impacto en absoluto".

"Para algunos, puede haber algún impacto. Mi consejo es consultar los sitios web y las aplicaciones de las aerolíneas para obtener la información más reciente sobre lo que está sucediendo", ha explicado Johnson a la cadena BBC.

En cualquier caso, una directiva de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) ha determinado que, a partir de este sábado 29 de noviembre, los aviones que se consideren afectados podrán transportar personas una vez hayan sido reparados. Mientras tanto, se les permitirá realizar únicamente vuelos sin pasajeros para llegar a instalaciones de mantenimiento.

En EEUU coincide con Acción de Gracias

En Estados Unidos, American Airlines ha calculado que alrededor de 340 de sus aviones se han visto afectados por el anuncio, con lo que ha previsto "algunos retrasos operativos", si bien la compañía prevé que la mayor parte de las actualizaciones requeridas para el correcto funcionamiento de sus dispositivos se completen entre hoy y mañana (sábado).

Desde la también estadounidense Delta Airlines han garantizado que cumplirán con las directrices dictadas de seguridad pautadas desde Airbus y se han mostrado optimistas al afirmar que esperan que "cualquier impacto operativo resultante sea limitado".

JetBlue y United Airlines son otras de las empresas del sector que se han visto afectadas en el país, que celebra este fin de semana la festividad de Acción de Gracias, fecha para la que la Administración Federal de Aviación estadounidense auguró la semana pasada el mayor índice de actividad de los últimos 15 años, según declaraciones recogidas por CNN.

Las aerolíneas con más cancelaciones

Algunas compañías están especialmente afectadas. La colombiana Avianca, por ejemplo, estima que el 70% de su flota está afectada y prevé "perturbaciones importantes en los próximos diez días", según escribió en un comunicado. La venta de billetes está suspendida hasta el 8 de diciembre.

En Filipinas, las compañías locales Philippine Airlines y Cebu Pacific tuvieron que cancelar más de 40 vuelos y ofrecer reembolsos y cambios de fecha a los pasajeros afectados.

Desde el otro lado del globo, la neozelandesa Air New Zealand ha compartido en sus redes sociales que el "problema de software global que afecta a los aviones Airbus A320neo" afectará a la prestación regular de sus servicios.

Del mismo modo, la aerolíneas japonesa All Nippon Airways (ANA), una de las principales compañías aéreas niponas, ha notificado la cancelación de más de 60 vuelos hasta el momento por problemas relacionados con su flota de aviones Airbus A320, señalando que la revisión de cada uno de ellos tardará aproximadamente cuatro horas. Según la agencia de noticias Kyodo, estas cancelaciones han repercutido a un total de alrededor de 9.500 pasajeros.