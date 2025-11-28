Vueling estrena su nueva ruta entre Barcelona y Estrasburgo justo a tiempo para Navidad

El vuelo de Vueling, VY8974, despegó este jueves 27 de noviembre a las 17:45 horas desde Barcelona y aterrizó en Estrasburgo a las 19:52. La conexión se mantendrá los martes, jueves y domingos hasta el 4 de enero de 2026.

Una apuesta estratégica de invierno

Este nuevo enlace forma parte de la estrategia de Vueling de ampliar su red internacional desde su base principal en Barcelona, con el objetivo de consolidarse como "actor clave" de la conectividad en Europa.

Para muchos viajeros (tanto turistas como quienes buscan escapadas cortas) Estrasburgo representa un destino especialmente atractivo en invierno: famoso por su arquitectura histórica, su centro medieval y su célebre mercado navideño, que convierte la ciudad en un foco del turismo de temporada.

Con una duración aproximada de 2 horas y 5 minutos en vuelo directo y una distancia de cerca de 920 km entre Barcelona y Estrasburgo, la ruta proporciona una opción rápida y eficiente para quienes buscan cruzar la frontera con comodidad.

Más conectividad, más turismo… y más competencia

La apertura de esta ruta no llega sola: en 2025, el aeropuerto de Barcelona ha incrementado su conectividad con nuevos destinos internacionales, en línea con los objetivos de su Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas.

Imagen del interior del avión de Vueling justo antes de comenzar la ruta Barcelona-Estrasburgo. / CEDIDA

Este tipo de movimientos no solo benefician al turismo —al facilitar el desplazamiento de visitantes europeos— sino que también refuerzan la competitividad de Barcelona en materia de infraestructuras, logística y atracción de viajeros.

Una derivada indirecta es el impulso al tejido económico local: alojamiento, restauración, comercio, guías turísticos… actividades que suelen beneficiarse del aumento de flujo de pasajeros.

Al mismo tiempo, la nueva ruta supone una dosis de competencia en el corredor Barcelona-Estrasburgo, donde otras compañías también podrían ver un nicho de demanda de viajeros que buscan escapadas de fin de semana o escapadas navideñas.

¿A quién beneficia esta conexión?

Turistas españoles o catalanes. Para quienes deseen visitar Estrasburgo durante el invierno, especialmente su mercado navideño, sin complicaciones de vuelos largos o escalas.

Viajeros europeos desde Francia. Quienes quieran combinar un viaje a España con una visita a Barcelona tendrán una opción directa y cómoda.

Turistas internacionales. Gracias a la red aérea de Barcelona, visitantes de otros continentes pueden llegar a España y conectar con Estrasburgo fácilmente, lo que mejora la competitividad de ambas ciudades.

Economía local catalana. Hoteles, comercio y servicios turísticos pueden beneficiarse del aumento de visitantes.

Lo que queda por ver

Por ahora, como decimos, la ruta operará hasta el 4 de enero de 2026. Queda por saber si, tras ese periodo de prueba invernal, Vueling decidirá mantenerla de forma regular —lo que consolidaría un nuevo puente aéreo entre Cataluña y el noreste de Francia— o si se limita a una apuesta estacional.

Mientras tanto, esta apertura refuerza la tendencia de mayor conectividad aérea en Europa, en un contexto donde los viajeros demandan opciones más flexibles y económicas, y las aerolíneas buscan posicionarse con rutas atractivas justo antes de la temporada alta de turismo.