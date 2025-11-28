SUBIDA DE SUELDOS PÚBLICOS
Subida salarial para funcionarios: consulta aquí cuánto ganarán en 2026
La subida acumulada del 11,4% entre 2025 y 2028 redefine las nóminas de 3,5 millones de empleados públicos y activa mejoras laborales y de plantilla
Subida salarial de los funcionarios: cantidades, a cuántos trabajadores afecta y cuándo se cobrará
El Ministerio de Función Pública y los sindicatos mayoritarios han cerrado un acuerdo para revalorizar los sueldos de más de 3,5 millones de empleados públicos en España.
El pacto contempla un incremento acumulado del 11,4% entre 2025 y 2028, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2025.
¿Cómo se aplicará la subida?
El conjunto de estos incrementos permitirá alcanzar -según los sindicatos- una subida real del 11,4%, gracias al efecto arrastre sobre los complementos y tablas salariales.
¿Qué sueldos tendrán los grupos mayoritarios en 2028?
*Estas estimaciones no incluyen complementos variables (antigüedad, destino, pluses, etc.), por lo que el salario real puede ser superior.*
Algunas fuentes cifran los incrementos anuales respecto a los sueldos actuales en 3.800-3.860 euros/año para el A1 y algo menos para otros grupos.
Cambios también en condiciones laborales y plantilla
El acuerdo no solo repercute en nóminas. También incluye medidas estructurales para mejorar la calidad del empleo público y los servicios:
- Eliminación de la tasa de reposición, para facilitar la incorporación de nuevos empleados.
- Agilización de los procesos selectivos (oposiciones y promoción interna) y modernización de la Administración.
- Refuerzo de plantilla en servicios públicos, lo que busca reducir la temporalidad y mejorar la atención ciudadana.
- Mejoras en complementos, permisos, medidas de conciliación e igualdad, y en las condiciones de salud laboral.
Para los sindicatos, como UGT y CSIF, este acuerdo supone "romper con años de congelación salarial" e intentar recuperar parte del poder adquisitivo perdido.
¿Qué significa de verdad para los funcionarios?
Este nuevo marco salarial marca un cambio de rumbo significativo para los empleados públicos:
- Termina con años de subidas moderadas o nulas.
- Permite planificar a medio plazo: los funcionarios conocen la subida prevista en cada año hasta 2028.
- Integra la subida salarial con reformas de estructura: plantilla, estabilidad, procesos y condiciones.
- Aunque los sueldos base no alcanzan cifras estratosféricas, con complementos y pluses pueden acercarse a los 3.200 euros/mes en 14 pagas (según algunas estimaciones sindicales).
No obstante, persisten interrogantes: ¿será suficiente esta revalorización frente a la inflación persistente? ¿Se mantendrán los complementos homogéneos entre comunidades y cuerpos? ¿Cómo se aplicará la mejora de plantilla en la práctica?
El pacto alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos para 2025-2028 marca un horizonte de estabilidad y mejora real para los trabajadores públicos: no solo en lo salarial, sino también en lo estructural.
Para muchos funcionarios, será la primera subida notable en años, con un plan claro y calendarizado.
Sin embargo, la efectividad del acuerdo dependerá de cómo se gestionen los complementos, la ejecución de las promociones, y el mantenimiento del poder adquisitivo real frente a la inflación.
