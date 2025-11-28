Subida salarial para funcionarios: consulta aquí cuánto ganarán en 2026

El Ministerio de Función Pública y los sindicatos mayoritarios han cerrado un acuerdo para revalorizar los sueldos de más de 3,5 millones de empleados públicos en España.

El pacto contempla un incremento acumulado del 11,4% entre 2025 y 2028, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2025.

¿Cómo se aplicará la subida?

Año Incremento salarial Observaciones 2025 +2,5% Retroactivo desde el 1 de enero; previsto abono en diciembre. 2026 +1,5% fijo + 0,5% variable El variable se aplicará si el IPC supera el 1,5%; se abonará a inicios de 2027. 2027 +4,5% Tercer tramo del acuerdo salarial. 2028 +2% Completa el 11,4% acumulado.

El conjunto de estos incrementos permitirá alcanzar -según los sindicatos- una subida real del 11,4%, gracias al efecto arrastre sobre los complementos y tablas salariales.

¿Qué sueldos tendrán los grupos mayoritarios en 2028?

Grupo Sueldo estimado en 2028 A1 37.800 euros/año B 33.590 euros/año C1 31.393 euros/año C2 29.214 euros/año

*Estas estimaciones no incluyen complementos variables (antigüedad, destino, pluses, etc.), por lo que el salario real puede ser superior.*

Algunas fuentes cifran los incrementos anuales respecto a los sueldos actuales en 3.800-3.860 euros/año para el A1 y algo menos para otros grupos.

Cambios también en condiciones laborales y plantilla

El acuerdo no solo repercute en nóminas. También incluye medidas estructurales para mejorar la calidad del empleo público y los servicios:

Eliminación de la tasa de reposición, para facilitar la incorporación de nuevos empleados.

para facilitar la incorporación de nuevos empleados. Agilización de los procesos selectivos (oposiciones y promoción interna) y modernización de la Administración.

(oposiciones y promoción interna) y modernización de la Administración. Refuerzo de plantilla en servicios públicos, lo que busca reducir la temporalidad y mejorar la atención ciudadana.

lo que busca reducir la temporalidad y mejorar la atención ciudadana. Mejoras en complementos, permisos, medidas de conciliación e igualdad, y en las condiciones de salud laboral.

Para los sindicatos, como UGT y CSIF, este acuerdo supone "romper con años de congelación salarial" e intentar recuperar parte del poder adquisitivo perdido.

¿Qué significa de verdad para los funcionarios?

Este nuevo marco salarial marca un cambio de rumbo significativo para los empleados públicos:

Termina con años de subidas moderadas o nulas.

o nulas. Permite planificar a medio plazo: los funcionarios conocen la subida prevista en cada año hasta 2028.

los funcionarios conocen la subida prevista en cada año hasta 2028. Integra la subida salarial con reformas de estructura: plantilla, estabilidad, procesos y condiciones.

plantilla, estabilidad, procesos y condiciones. Aunque los sueldos base no alcanzan cifras estratosféricas, con complementos y pluses pueden acercarse a los 3.200 euros/mes en 14 pagas (según algunas estimaciones sindicales).

No obstante, persisten interrogantes: ¿será suficiente esta revalorización frente a la inflación persistente? ¿Se mantendrán los complementos homogéneos entre comunidades y cuerpos? ¿Cómo se aplicará la mejora de plantilla en la práctica?

El pacto alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos para 2025-2028 marca un horizonte de estabilidad y mejora real para los trabajadores públicos: no solo en lo salarial, sino también en lo estructural.

Para muchos funcionarios, será la primera subida notable en años, con un plan claro y calendarizado.

Sin embargo, la efectividad del acuerdo dependerá de cómo se gestionen los complementos, la ejecución de las promociones, y el mantenimiento del poder adquisitivo real frente a la inflación.