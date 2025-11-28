Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUBIDA DE SUELDOS PÚBLICOS

Subida salarial para funcionarios: consulta aquí cuánto ganarán en 2026

La subida acumulada del 11,4% entre 2025 y 2028 redefine las nóminas de 3,5 millones de empleados públicos y activa mejoras laborales y de plantilla

Subida salarial de los funcionarios: cantidades, a cuántos trabajadores afecta y cuándo se cobrará

Oficina de servicios sociales en Barcelona, en una imagen de archivo.

Oficina de servicios sociales en Barcelona, en una imagen de archivo. / Ferran Sendra - Archivo

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Ministerio de Función Pública y los sindicatos mayoritarios han cerrado un acuerdo para revalorizar los sueldos de más de 3,5 millones de empleados públicos en España.

El pacto contempla un incremento acumulado del 11,4% entre 2025 y 2028, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2025.

¿Cómo se aplicará la subida?

Año Incremento salarial Observaciones
2025 +2,5% Retroactivo desde el 1 de enero; previsto abono en diciembre.
2026 +1,5% fijo + 0,5% variable El variable se aplicará si el IPC supera el 1,5%; se abonará a inicios de 2027.
2027 +4,5% Tercer tramo del acuerdo salarial.
2028 +2% Completa el 11,4% acumulado.

El conjunto de estos incrementos permitirá alcanzar -según los sindicatos- una subida real del 11,4%, gracias al efecto arrastre sobre los complementos y tablas salariales.

¿Qué sueldos tendrán los grupos mayoritarios en 2028?

Grupo Sueldo estimado en 2028
A1 37.800 euros/año
B 33.590 euros/año
C1 31.393 euros/año
C2 29.214 euros/año

*Estas estimaciones no incluyen complementos variables (antigüedad, destino, pluses, etc.), por lo que el salario real puede ser superior.*

Algunas fuentes cifran los incrementos anuales respecto a los sueldos actuales en 3.800-3.860 euros/año para el A1 y algo menos para otros grupos.

Cambios también en condiciones laborales y plantilla

El acuerdo no solo repercute en nóminas. También incluye medidas estructurales para mejorar la calidad del empleo público y los servicios:

  • Eliminación de la tasa de reposición, para facilitar la incorporación de nuevos empleados.
  • Agilización de los procesos selectivos (oposiciones y promoción interna) y modernización de la Administración.
  • Refuerzo de plantilla en servicios públicos, lo que busca reducir la temporalidad y mejorar la atención ciudadana.
  • Mejoras en complementos, permisos, medidas de conciliación e igualdad, y en las condiciones de salud laboral.

Para los sindicatos, como UGT y CSIF, este acuerdo supone "romper con años de congelación salarial" e intentar recuperar parte del poder adquisitivo perdido.

¿Qué significa de verdad para los funcionarios?

Este nuevo marco salarial marca un cambio de rumbo significativo para los empleados públicos:

  • Termina con años de subidas moderadas o nulas.
  • Permite planificar a medio plazo: los funcionarios conocen la subida prevista en cada año hasta 2028.
  • Integra la subida salarial con reformas de estructura: plantilla, estabilidad, procesos y condiciones.
  • Aunque los sueldos base no alcanzan cifras estratosféricas, con complementos y pluses pueden acercarse a los 3.200 euros/mes en 14 pagas (según algunas estimaciones sindicales).

No obstante, persisten interrogantes: ¿será suficiente esta revalorización frente a la inflación persistente? ¿Se mantendrán los complementos homogéneos entre comunidades y cuerpos? ¿Cómo se aplicará la mejora de plantilla en la práctica?

El pacto alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos para 2025-2028 marca un horizonte de estabilidad y mejora real para los trabajadores públicos: no solo en lo salarial, sino también en lo estructural.

Para muchos funcionarios, será la primera subida notable en años, con un plan claro y calendarizado.

Sin embargo, la efectividad del acuerdo dependerá de cómo se gestionen los complementos, la ejecución de las promociones, y el mantenimiento del poder adquisitivo real frente a la inflación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así están las encuestas de las elecciones en la Comunidad Valenciana
  2. Por qué Martínez Arrieta cometió delito de revelación de datos reservados en el Colegio de Abogados de Madrid
  3. Todo es mentira' desvela la imagen del resevervado de Mazón en El Ventorro y Risto señala a Vilaplana: 'Pone en entredicho su versión
  4. Venezuela revoca las concesiones a Iberia y otras cinco aerolíneas tras suspender sus vuelos por la escalada militar de EEUU
  5. Vecinos del Camp Nou llevan a Limak y al Barça a los tribunales por daños en sus casas atribuidos a las obras del estadio
  6. Jordi Puche, maestro: 'Parece que con 12 años los niños se hagan adultos de golpe para ir arriba y abajo en bus y comer a las cuatro de la tarde
  7. MAPA | Así cambiará el entorno de la Sagrera con la futura estación
  8. Mercè Conangla, experta en educación emocional: 'Si a los jóvenes prefieren que el Estado les sustente será un campo abierto a las dictaduras

Primera toma de contacto exclusiva con el Cupra Raval

Primera toma de contacto exclusiva con el Cupra Raval

Estos son los productos de la cesta de la compra que más suben según la OCU

Estos son los productos de la cesta de la compra que más suben según la OCU

La hamburguesería californiana Carl’s Jr. aterriza en pleno centro de Barcelona

La hamburguesería californiana Carl’s Jr. aterriza en pleno centro de Barcelona

Los fiscales progresistas urgen al Supremo a dictar ya la sentencia que condena al exfiscal general: "Sin motivación no hay justicia"

Los fiscales progresistas urgen al Supremo a dictar ya la sentencia que condena al exfiscal general: "Sin motivación no hay justicia"

El Ibex 35 encara el final de la semana prácticamente plano

El Ibex 35 encara el final de la semana prácticamente plano

Subida salarial para funcionarios: consulta aquí cuánto ganarán en 2026

Subida salarial para funcionarios: consulta aquí cuánto ganarán en 2026

¿Puede un adivino acertar el número del Gordo de la Lotería de Navidad 2025?

¿Puede un adivino acertar el número del Gordo de la Lotería de Navidad 2025?

Incendio en una empresa de reciclaje de Caldes de Montbui