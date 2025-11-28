Empleo
El SEPE busca trabajadores para teletrabajar y conciliar: sueldos de hasta 50.000 euros
El portal 'Empléate' recoge más de 100 ofertas de empleo que tienen la opción de trabajar en remoto
Más de 1,4 millones de personas faltan a su puesto de trabajo cada día en España: Manpower y CEOE reclaman acción conjunta para frenar el absentismo
Giro fiscal del SEPE: la declaración de la renta será obligatoria para todos los perceptores de subsidios a partir de 2026
O. Casado
El coronavirus ha traído muchos cambios en nuestro país y, sin duda, uno de ellos fue la consolidación del teletrabajo. Lo que comenzó como una medida excepcional durante la pandemia del covid-19 se ha consolidado como una modalidad habitual en muchos sectores, especialmente en aquellos relacionados con la tecnología, la comunicación, la administración o la educación.
Las empresas han aprendido que la productividad no depende tanto del espacio físico como de la organización, la motivación y las herramientas digitales. Hoy, el trabajo remoto se integra en los modelos mixtos, donde los empleados combinan jornadas presenciales con días de trabajo desde casa. Este cambio ha impulsado nuevas competencias: la gestión del tiempo, la autonomía, la comunicación digital y la capacidad para coordinar equipos a distancia.
Una de las principales ventajas del teletrabajo es su impacto positivo en la conciliación de la vida laboral y personal. Permite ajustar los horarios a las necesidades familiares, eliminar desplazamientos y aprovechar mejor el tiempo libre. Para muchos trabajadores, poder estar cerca de sus hijos o atender responsabilidades domésticas sin renunciar al desarrollo profesional ha supuesto un avance real.
Ofertas del SEPE de teletrabajo
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) cuenta con su propio portal de ofertas de trabajo, Empléate, donde se ofrecen miles de puestos que se pueden consultar de forma sencilla, directa y gratuita.
Gracias a sus filtros puedes afinar la búsqueda y establecer los criterios que consideres para encontrar un empleo. En este caso hemos seleccionado aquellas que admiten teletrabajo y nos arroja un resultado de 117 ofertas de empleo. Cabe destacar que estos puestos pueden ser de teletrabajo al 100 % o en un formato mixto en los que sea una parte presencial y otra online.
Estos son algunos de los que hemos seleccionado:
- Técnico comercial para el sector del baño en Madrid. Se ofrece un contrato a jornada completa y un sueldo de entre 30.000 y 50.000 euros.
- Técnico comercial en eficiencia y renovación energética en Huesca. Se ofrece una jornada flexible y adaptada a la agencia comercial con un sueldo de entre 15.876 y 45.000 euros brutos al año.
- Se buscan tres asesores de seguros en Burgos con un sueldo de entre 15.000 y 30.000 euros brutos al año.
- Se busca un analista desarrollador de aplicaciones web para una empresa pública del ámbito de la enseñanza en Barcelona. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa y con un sueldo de entre 30.000 a 33.000 euros brutos al año.
- Técnico comercial polivalente para la zona de Barcelona. Se ofrece un contrato temporal a jornada completa y con un sueldo de entre 26.000 y 32.000 euros brutos al año.
