La producción renovable en Catalunya cae un 4,5% en el tercer trimestre por el desplome de la eólica

La producción de energía renovable en Catalunya cayó un 4,5% en el tercer trimestre respecto al mismo periodo del año anterior, situándose en 1.497 GWh. Este dato contrasta con el comportamiento del conjunto de España, donde la generación aumentó un 2%, según datos provisionales de Red Eléctrica recopilados por la consultora Opina 360.

¿El motivo principal? Un retroceso acusado de la producción eólica, que se desplomó un 26,3%, frente al aumento de la hidráulica (16,7%) y la fotovoltaica (11,3%). Sin embargo, estas dos fuentes no bastaron para compensar la caída, lo que hizo que las energías verdes perdieran peso y se situaran en el 14,8% del total de la electricidad generada en el trimestre, siete décimas menos que hace un año. Por el contrario, la generación no renovable subió un 0,8%, impulsada por un repunte del 22,4% en los ciclos combinados, que equilibró la bajada de la nuclear (-1,6%) y la cogeneración (-11,4%).

“Catalunya no ha logrado consolidar el tirón de las renovables del trimestre pasado como consecuencia del fuerte retroceso de la eólica. Ni siquiera se ha podido compensar con el incremento de la hidráulica, alimentada por la generosa reserva hídrica de este 2025”, apunta el director de Opina 360, Juan Francisco Caro. “Además, los avances en proyectos renovables del último año aún no se han traducido en un notable impulso de la potencia instalada”, añade.

En este sentido, Catalunya solo incorporó 6 MW de potencia renovable al sistema eléctrico entre julio y septiembre, todos ellos de energía solar fotovoltaica. En el último año, el crecimiento en capacidad verde fue de 37 MW, el 0,5% de toda la nueva potencia instalada en España. Aun así, estas incorporaciones elevan el peso renovable hasta el 33,1% de la capacidad total de la comunidad.

España también modera su ritmo renovable

En el conjunto del país, la generación eléctrica de origen renovable también perdió impulso en el tercer trimestre, pese a que la energía solar fotovoltaica marcó un nuevo récord. Junto a Catalunya, otras once comunidades autónomas generaron menos electricidad verde que un año atrás. Destacaron las caídas de País Vasco (-22,3%), Extremadura (-14,8%) y la Comunidad Valenciana (-14,4%).

En total, las fuentes renovables produjeron 37.583 GWh, un 2% más interanual. La fotovoltaica fue el gran motor, con un crecimiento del 11,2% hasta 17.104 GWh, su máximo histórico, equivalente a casi una cuarta parte de la electricidad generada en el sistema. Sin embargo, su avance quedó contrarrestado por los retrocesos de la eólica (-3,1%) y la hidráulica (-6,1%), evidenciando que la tendencia no es exclusivamente catalana.

Y es que el sector fotovoltaico atraviesa una etapa de crecimiento histórico por encima de otras fuentes. España instaló durante 2022 un récord de 4.701 megavatios (MW) de nueva potencia solar en plantas en suelo —sin contar el autoconsumo—, con un crecimiento del 25% respecto al año anterior. En este sentido, en el conjunto de España, Catalunya genera poca energía solar.

En paralelo, la generación no renovable aumentó un 4,1%, hasta 32.717 GWh, impulsada casi por completo por los ciclos combinados, que elevaron su producción un 26%. La nuclear cayó un 3,5%, la cogeneración retrocedió un 9,7% y el carbón se desplomó un 84,7%, tras la conversión de la central de Abroño (Asturias), que disparó la producción de turbina de vapor un 160,1%. ¿El resultado? El peso de la energía verde se situó en el 53,5% del total, medio punto menos que un año antes.

Casi 91.000 MW de potencia verde

Por lo que a la potencia de renovable instalada respecta, España sumó 2.369 MW adicionales en el trimestre, un avance del 2,7%, hasta alcanzar los 90.823 MW, el 67,6% del parque eléctrico nacional. La mayor parte del crecimiento la aportó la energía solar fotovoltaica, que añadió 2.208 MW hasta los 37.352 MW. La eólica sumó 202 MW, hasta 32.770 MW, mientras que el resto de tecnologías se mantuvieron prácticamente estables.

Así, en el último año, la potencia renovable acumula un crecimiento del 9,7%, con 8.008 MW más, uno de los ritmos más altos de los últimos ejercicios. La fotovoltaica volvió a ser el gran impulsor, con 6.835 MW adicionales y un crecimiento del 22,4%.