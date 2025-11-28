Tabla de jubilación por edad y años cotizados: así quedan las pensiones en 2026

El Gobierno incrementará a partir del 1 de enero de 2026 todas las pensiones contributivas un 2,7%. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este viernes el dato del IPC definitivo de noviembre, que sirve de referencia para la revalorización de las pensiones en 2025.

Tal como establece la ley, las prestaciones contributivas subirán al igual que la inflación media de los 12 últimos meses y los pensionistas ingresarán ya en la nómina de enero su prestación con las tablas actualizadas.

El aumento para las pensiones contributivas, las más frecuentes entre el colectivo de pensionistas y que actualmente perciben casi 10 millones de personas en toda España, sube según la evolución media del IPC durante el año de forma automática y garantizando así que sus beneficiarios mantienen su poder adquisitivo.

La pensión máxima será de 3.360 euros brutos al mes

Este próximo 2026 será el quinto año en el que rige la fórmula que el antiguo ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, pactó con patronal y sindicatos para revalorizar automáticamente las prestaciones contributivas cada año. Esta es el resultante de calcular la media de la inflación entre noviembre del año en curso y diciembre del pasado. Se hace así para dar un mes de margen a la Tesorería General de la Seguridad Social y que esta pueda abonar ya en el primer mes del próximo ejercicio los importes revalorizados.

Es decir, si la pensión media contributiva es actualmente de 1.260,9 euros (según la nómina pagada en noviembre), a partir de enero será de 1.316 euros, unos 35 euros de incremento medio. También suben en la misma proporción todas las pensiones contributivas de viudedad, incapacidad temporal u orfandad. La pensión máxima, por su parte, aumenta hasta los 3.360 euros brutos al mes, con un incremento adicional de 0,115 puntos por una novedad legislativa.

En las siguientes tablas se muestran las cuantías mínimas para cada una de las prestaciones contributivas, que varían en función del estado civil. Esa es la base, luego el importe varirará en función de la edad, los años cotizados y el salario percibido durante los mismos.

En España el mayor número de pensiones contributivas que abona la Seguridad Social son pensiones de jubilación, concretamente, unas 6,6 millones de prestaciones.

Después de las de jubilación, las más frecuentes son las pensiones de viuedad, unas 2,4 millones, las de incapacidad permanente (1 millones) y las de orfandad (0,3 millones).

Por ley, la revalorización automática según el IPC afecta a las prestaciones contributivas. Las pensiones mínimas no contributivas, que cobran aproximadamente unas 450.000 personas, mayoritariamente mujeres, o los importes del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que cobran casi 776.000 hogares, dependerán de la decisiones que tome el Gobierno a finales de año. Habitualmente la revalorización se pacta e incluye en los Presupuestos Generales del Estado.

Desaparecen las 'paguillas'

El nuevo sistema de cálculo de las pensiones elimina fórmulas que rigieron en el pasado, como es el caso de las 'paguillas' para compensar la diferencia entre el IPC definitivo y el incremento aprobado por el Gobierno a principios de año. Ya en en los dos años anteriores no hubo ese ingreso, que sí fue habitual décadas atrás, y este año y en los venideros tampoco. A partir de ahora las tradicionales 'paguillas' desaparecen de las nóminas de las pensiones.