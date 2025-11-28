Accidente laboral
Muere un joven de 28 años al caer del tejado de un almacén mientras trabajaba en Balaguer
La víctima ha sufrido heridas muy graves a causa de la caída y ha muerto en el lugar de los hechos
Un joven de 28 años, vecino de Alcoletge (Segrià), ha muerto este viernes al caer del tejado de un almacén en una empresa situada en la C-12, en el término municipal de Balaguer.
Los Mossos recibido el aviso a las 11.38 horas y, por causas que se investigan, el trabajador se ha caído cuando estaba haciendo tareas de mantenimiento, "provocándole heridas de mucha gravedad".
Se investiga este suceso como un accidente laboral, ya que el hombre estaba realizando tareas de mantenimiento cuando ha caído. Al lugar de los hechos se han desplazado varias patrullas de Seguridad Ciudadana e Investigación, los Bomberos y el SEM.
Los Mossos han puesto los hechos en conocimiento del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lleida y del Departament d'Empresa i Treball, de acuerdo con los procedimientos habituales en accidentes laborales con víctimas mortales.
